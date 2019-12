El fascendinismo en soledad conduce la UCR Esperanza

Tras la presidencia de Marcelo Aufranc ningún otro sector partidario local aceptó participar de la conducción de la Unión Cívica Radical de Esperanza. «Nunca se reunían y cuando lo hacían no aceptaban debate, siempre lo mismo, no hacemos política para obedecer» dijo uno de los referentes que ya se olvidó cuando fue la última vez que se reunieron en el comité local en el mandato anterior.

