El esperancino Mariano Gómez no seguiría en Ibiza y podría quedarse en Unión

Pero quién abrió la posibilidad de retorno fue el presidente Luis Spahn, que en sus últimas declaraciones a LT10 reconoció que no habían recibido notificación y que esperan a Mariano Gómez cuando termine la competencia en España. Una situación para seguir de cerca, ya que es patrimonio de Unión y, en caso que no sea comprado, podría ser un valor a considerar por Juan Azconzábal. A sus 21 años (5 de febrero de 1999) disputó 28 partidos en Ibiza, entre torneo y Copa del Rey, y marcó y gol. El dato saliente fue que le tocó ser parte de un partido contra Barcelona mostrando importantes aptitudes. El elenco español pretende que siga, pero no fue a fondo con una propuesta y por eso Unión espera, por ahora, su retorno.

