El esperancino Emiliano Estrubia participará del Mundial de Triatlón Multideporte Ibiza 2023

El joven esperancino Emiliano Estrubia clasificó al Mundial de Triatlón Multideporte que se realizará en Ibiza del 20 de abril al 7 de mayo de 2023. Contó detalles de su entrenamiento y de qué se trata el deporte.

En diálogo con la CSC Radio, Estrubia explicó que “el Multideporte es un campeonato donde se desarrollan diferentes disciplinas como el duatlón, donde yo competí, con diferentes distancias –estándar y sprint-; hay triatlón en distancia sprint, media distancia y cross; y hay acuabike; todo está relacionado con la bicicleta, la natación y la carrera a pie”.

Comentó que sus comienzos fueron “hace unos cuatros años para el club de natación Calella y principalmente hago triatlón –que es natación, ciclismo y carrera a pie- en media distancia pero en el club hay muchos chicos que realizan duatlón y es una disciplina que también me agrada porque se me da bastante bien la transición entre la carrera a pie y la bicicleta, que es el ciclismo donde más cómodo me siento”.

“Como parte del club el año pasado competimos en el campeonato de España en Soria y conseguimos la plaza para participar del europeo de este año que fue en Bilbao el pasado 18 de septiembre. Ahí entre cerca de 1.000 competidores tuvimos buenos resultados; yo pertenezco a la plaza de federados de grupos de edad, mayores de 35 años”, explicitó.

Asimismo, contó que en esta competencia representa a España: “Hubo un inconveniente porque tengo mi trimono, que es la ropa, de la Federación Argentina de Triatlón y quería competir con eso, pero la gente que pertenece a la Federación Europea me avisó que con esa ropa no podía competir como federado sino en la parte de estándar – de open, como se llama en España- y no tendría posibilidades de clasificar al Mundial. Ante eso tuvimos que improvisar, me prestaron un trimono de España y competí con eso, porque pertenezco a la Federación Catalana de Triatlón aunque tengo pasaporte argentino”.

Adelantó que el próximo domingo 2 de octubre competirá en el Ironman de Barcelona: “La sede es en Calella donde vivimos, así que voy a participar en el 70.3 que es triatlón y se diferencia con el Ironman en cuanto a distancia. El domingo realizo 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros corriendo, y en paralelo se hace el Ironman que es el doble de esas distancias”.

Consultado por el entrenamiento, mencionó que “se entrena prácticamente todos los días, con semanas donde hay un día de descanso y otras semanas de recuperación activa que es un rodaje de 40 o 45 minutos corriendo suave o natación suave, o una hora de bicicleta a ritmo suave”. “Durante la semana es doble entreno todos los días, todos los días hay natación; lunes, miércoles y viernes corremos, hay un día que entrenamos en pista donde hacemos series de velocidad y otros días de tiradas largas de entre 15 y 20 kilómetros de carrera a pie. Todo es planificado y con un entrenador que nos envía todos los entrenos”.

Por último, en cuanto a la forma de costear la competencia, Estrubia dijo que “es un tema bastante complejo, a los clubes de Europa también les cuesta mantenerse; todo aumentó como los impuestos, luz y demás y el coste del club se incrementa; y encima, particularmente el club donde estoy es pequeño y no tenemos ayuda económica”. “Nosotros pertenecemos a la Federación Catalana de Triatlón, que a su vez pertenece a la Federación de Triatlón Española, y a nosotros hasta el momento no nos han dado nada, aunque creo que con los chicos que compiten en elite es diferente. De todos modos, en el club hay sponsors que nos ayudan con las inscripciones, con algunos viajes y demás, pero todo el material de competición, nutrición y demás corre todo por nuestra cuenta”, comentó.

“Es un deporte precioso, que me encanta, que lleva mucho tiempo y sacrificio y un poco de organización, sobre todo con las comidas y demás, pero al final cuando cruzas la línea de meta uno se da cuenta que todo valió la pena”, concluyó.

Fotos: Facebook Emiliano Estrubia