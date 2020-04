“El esfuerzo lo debemos hacer todos” aseguró Andrea Martínez

Finalmente insistió en la importancia de los gestos: “el de la clase política puede ser un gesto solidario acompañando la creación de este fondo, hoy el Concejo ya tomó la iniciativa de donar un importe de sus sueldos, es de esperar que en los próximos días se sumen los aportes de los secretarios municipales y la intendente de la ciudad”, pero “también es importante que todos estemos atentos al vecino, al que no tiene un ingreso fijo, al jubilado, llamarlos, ofrecerles ayuda en acciones simples y mantenernos en contacto. En esta ciudad estamos aislados pero no lejos, nuestra mano tendida es muy importante como sociedad, es la que nos va a permitir salir y encontrarnos, siempre juntos” insistió Andrea Martínez.

Andrea Martínez pidió a la comunidad que cumpla con el aislamiento social “con mucha responsabilidad” e insistió que como sociedad “nos informemos por canales seguros, que no viralicemos información que no esté chequeada y mantengamos calma y buen ánimo hasta que esto pase, para que cuando volvamos a juntarnos estemos todos”.

Resaltó la importancia de cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio pero a la vez hizo un pedido especial “que todos estén atentos a su entorno, a las personas que conocen y que en estos momentos ven interrumpidas sus actividades laborales y no cuentan con un ingreso fijo porque no pueden salir de sus hogares. Esperanza es muy solidaria, este es el momento de demostrarlo, de sumar un granito de arena entre todos para ayudarnos a salir adelante”, destacó.