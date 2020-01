El error de Alberto Fernández sobre la producción de leche: puntos en común y disidencias

Aún hay tiempo para sentarnos, con datos fehacientes, a debatir cuál es la mejor manera de seguir engrandeciendo al sector lechero en particular, y al país en general. Seguramente no hay un solo camino, pero ojalá siempre sea promoviendo el respeto por el trabajo y esfuerzo del que tenemos al lado. Solo así podremos ir hacia delante sin dejar a nadie atrás.

Con toda razón algunos lectores se preguntarán ¿Cómo es posible que alguien en la Argentina gaste dólares para producir pesos? La vaca de tambo come dólares y se le ordeña pesos. El que se asombra no le erra, este es uno de los motivos por el cual ha desaparecido el 43% del plantel de tambos de nuestro país en los últimos 20 años. Hoy quedan aproximadamente 9400 tambos en la Argentina.