“El día que Madryn se quedó sin pan”: a 37 años del conmovedor regreso de los soldados de Malvinas al continente

“Empezamos a marchar por las filas de los soldados ingleses -narró su incursión de regreso al continente-. A medida que íbamos avanzando por el muellecito, nos cargaron en una especie de lanchón y de ahí nos llevaron hacia el barco en el que nos iban a trasladar. Yo les pregunté a dónde nos iban a llevar. ‘Vamos a ir a un barco, los vamos a revisar y dar de comer’. ‘¿Y en qué barco?’, le pregunté. ‘El Canberra’, me dijeron. Yo me reía para adentro: ‘Estos tarados no saben que al Canberra se lo hundimos’. Cuando subí al barco, decía Canberra por todos lados. Se lo comenté al capitán Reed y se rió. ‘Es cierto, nos pegaron un cuetazo’, me dijo y me mostró una zona que había sido arreglada, un lateral del barco muy lejos de la línea de flotación. Los mal informados éramos nosotros“, rememoró Milton.

En la travesía, lo enviaron con otros 400 soldados al salón principal que tenía un piano atado con una cadena. Se sentaron en el piso, espalda con espalda.”Cuando estábamos en la habitación principal, no nos podíamos organizar ni siquiera para ir al baño. El milico inglés que nos cuidaba me dijo que nos organizáramos nosotros. En un momento yo traducía tal cual, pero después empecé a decirlo con menos agresividad porque ya nos estaban gritando”.