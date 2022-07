El día patrio se festeja jugando en La City

Este sábado 9 de julio, «Día de la Independencia» se jugará la sexta fecha del torneo «clásico» en La City. Desde las 13 horas se pondrá en marcha toda la acción con 29 partidos. Además te mostramos como están las distintas tablas de posiciones.

CANCHA 3

AGROVET FC VS APC 14 HS

PANADERIA DON JERONIMO VS ARGENTINOS SB 15 HS

LG SENIOR VS LA SUB 21 16 HS

LA TRANQUERA VS ASTON BIRRA 17 HS

CANCHA 4

EGC CONSTRUCCIONES VS MARMOLERIA GRAN MAR 14 HS

PANADERIA EL DELEITE VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL 15 HS

LOS PATADAS AL TOBILLO VS TERCER TIEMPO 16 HS

LOS PIBES VS ATLETICO CAVOUR 17 HS

CANCHA 5

METALURGICA SANTIAGO VS LOS DISTINGUIDOS 13 HS

EL 4 HABILITA VS CHS MECANICA 14 HS

LA VIOLA VS HACHAZO FC 15 HS

BARBERIA B&R VS ALIANZA FC 16 HS

LA RENOLETA VS TACTICO 17 HS

CANCHA 6

NIUPI FC VS VH MUEBLES 13 HS

LA GALGOLENTA VS PICO Y PALA 14 HS

LOS PIMIENTOS VS PANADERIA RBISA 15 HS

LA MANUCHO VS LOS JAGUARES 16 HS

PIZZERIA SAN ANTONIO VS EL DESCARTE FC 17 HS

CANCHA 7

MANCHESTER LA CITY VS MAFALDA COPIAS 13 HS

CM ELECTRICIDAD VS LA RAMADA NUTRICION 14 HS

LOS MINIONS VS NOTTINGHAM MIEDO 15 HS

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS NC NEUMATICOS 16 HS

LAS LATAS VS LOS SIN NOMBRES 17 HS

CANCHA 8

REAL BARRIL VS EYE CORRALON 13 HS

LOS DE SIEMPRE VS LOS SOLADOS DE MENEM 14 HS

CULTURAL VS LOS MILLO 15 HS

INTER DEL GORDO ALEGRE VS LOS TIGRES 16 HS

LOS GEDES VS VERDULERIA DON ERNESTO 17 HS

POSICIONES

CATEGORÍA A