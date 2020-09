El Cullen inaugura 12 nuevas camas críticas para ampliar su capacidad por la pandemia

Esto permitirá al efector de mayor complejidad de la provincia de Santa Fe y que recibe pacientes de todo el centro-norte provincial ampliar su capacidad crítica a 42 camas (de las cuales 34 cuentan con respirador) y disponerlas según las necesidades en el marco de la pandemia. Cabe recordar que la disponibilidad de las mismas es dinámica y de ser necesario el efector tiene previsto derivar pacientes no Covid a otras instituciones privadas, que hoy no están recibiendo pacientes con coronavirus.

Este domingo el Hospital “José María Cullen” no tenía camas de terapia intensiva no Covid libres y solo le quedaban seis de las exclusivas para enfermos de coronavirus. Ante la crítica situación que comienza a darse en pleno aumento de la curva de contagios, este martes inaugurarán una obra que permitirá ampliar el número de camas críticas de 30 a 42.