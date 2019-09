El consultor Carlos Seggiaro analizó las perspectivas del sector agropecuario

“El conflicto con China es difícil de predecir pero en Estados Unidos los niveles de stock están aumentando porque están disminuyendo las exportaciones de soja desde los Estados Unidos al resto del mundo y especialmente a China. La respuesta de si eso va a beneficiar a la Argentina porque China vendrá a comprar aquí lo que no compra en Estados Unidos es relativa porque China está comprando menos soja en Estados Unidos no tanto por una represalia comercial sino porque tiene 25 millones de porcinos que sacrificó y obviamente necesita menos balanceado”, describió.

You may also like