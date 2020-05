El Concejo Municipal y una sesión para la tribuna

9) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que al Departamento Ejecutivo Municipal gestione ante el Gobierno Provincial proceda a realizar Aportes No Reembolsables para Clubes Sociales y Deportivos, a la Asociación para el Desarrollo de Esperanza y la Región para créditos a tasa 0 destinados a sectores de la producción, detracciones a la coparticipación, que abone deudas con proveedores con domicilio en la ciudad y el abono de un pago extraordinario a docentes y no docentes con motivo del cierre de los establecimientos educativos en marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio.

