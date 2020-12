El Concejo Municipal debate este jueves el presupuesto y la ordenanza tributaria

La intendenta pide aumentar la tasa local hasta un 40% y su iniciativa es acompañada por sus tres concejales. El presupuesto y la tributaria 2021 están entre los temas a considerar este jueves desde las 9.

Aquí el temario informado oficialmente:

Orden del Día 17/12/2020 – Sesión Ordinaria Nº 580 Bandera: Víctor Elena – Hora: 09:00

I) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

TRATAMIENTOS DE PREFERENCIAS PARA DOS SESIONES ACORDADO en la SESIÓN del 20/11/20:

a) Expte. Nº 194846-C-13 Dirección de Contaduría, eleva Ejecución Presupuestaria 2012 y adjto. Nº 194847-H-13 Secretaría de Hacienda eleva informe final sobre Ejecución Presupuestaria Ejercicio 2012.

b) Expte. Nº 205956-C-14 Caja Municipal de Previsión Social, remite Ejecución Presupuestaria y Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 31 de Diciembre 2013 y adjto. Expte. Nº 205938-C-14 Dirección de Contaduría, eleva Ejecución Presupuestaria correspondiente al año 2013, para ser remitida al Concejo Municipal.

c) Expte. Nº 217126-C-15 Dirección de Contaduría, eleva Ejecución Presupuestaria de Gastos, Recursos, Activos, Pasivos y Planta Personal Municipal, año 2014.

d) Expte. Nº 226533-C-16 Dirección de Contaduría, eleva Ejecuciones Presupuestarias de Gastos, Recursos, Activos, Pasivos y Planta de Personal Municipal, Año 2015.

e) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que autoriza el uso y ocupación de una plaza o espacio público para la instalación de una “Feria de Producción Primaria y Agroecológica Familiar”.

II) ASUNTOS ENTRADOS:

1) Expte. Nº 252722-I-20 Instituto Municipal del Hábitat, solicita intervención Ref. construcción ilegal en calle Pringles Nº 635.

2) Expte. Nº 246431-L-19 Maestro Mayor de Obras Leonardi Oscar Rolando, solicita factibilidad para realizar extensión de red cloacal sobre calle Vélez Sarsfield, entre A. Castellanos y Lehmann.

3) Expte. Nº 202299-L-13 Landucci Enrique, solicita ampliación de Zona Urbana para urbanización del Inmueble Rural, según descripción adjunta, y certificado que permita la subdivisión del mismo y adjtos Nros. 217539-M-15 Marcuzzi Alejandro Daniel comunica que ha resuelto no innovar en lo que respecta a la traza catastral del bien inmueble en calle Corrientes S/N y 247747-C-19 Concejo Municipal eleva nota de las Comisiones de Gobierno, Cultura y Acción Social, y de Obras y Servicios Públicos, solicitando respuesta con relación a Permuta obrante en expte. Nº 202299-L-19, reclamada por el Sr. Zequín Rosendo.

4) Expte. Nº 160165-Z-10 Zen Oscar – Zen Gretel, solicita el cambio de Distrito y la aprobación de la Traza Urbana, correspondiente al inmueble ubicado en la intersección de calles Brigadier López y Pastor Besson.

5) Expte. Nº 160166-G-10 García Diego Luis, solicita el cambio de Distrito del inmueble ubicado en calle Brig. López (Concesión Nº44) y la aprobación de la Traza Urbana de dicho inmueble para Proyecto de Urbanización.

6) Expte. Nº 254536-O-20 Secretaría de Obras Públicas, solicita la compra de una camioneta modelo Ford Ranger 4×4, en el marco del Programa “Construcción de obras menores y adquisición de equipamiento y rodados para Municipios – Ley 12385 / 12744…”.

7) Expte. Nº 254412-C-20 Dirección de Contaduría, eleva Ejecuciones Presupuestarias de Gastos, Noviembre 2020.

8) Expte. Nº 254392-P-20 Proyección Electroluz S.R.L., Ref. Licitación Pública Nº 794 “E.B. Renovación Cloaca Máxima” – Esperanza, calle Rivadavia, Paso Vinal y 1º de Mayo.

III) NOTAS RECIBIDAS:

1) De los concejales Guillermo Bonvin y Mariano Puig, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, donde solicita solución de inconvenientes que genera propiedad en estado de abandono, ubicada en calle Belgrano Nº 3385 esquina A. del Valle.

2) De los concejales Guillermo Bonvin y Mariano Puig, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita reparación de calles en sector comprendido entre calles Belgrano, Dr. Gálvez y Balcarce.

3) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicitan poda de árboles en vereda de calle Catamarca Nº 108.

4) Del Sub Secretario General del Centro de Empleados de Comercios de Esperanza, Sr. Alejandro J. Húbeli en la que expresa su rechazo a la apertura del Domingo 20 de Diciembre presentada por el Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (C.I.C.A.E.).

5) De la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita poda de árboles ubicados sobre calle Belgrano, entre calles Dr. Martínez y San Carlos.

IV) PROYECTOS:

1) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que resuelve que el Departamento Ejecutivo Municipal, dé cumplimiento a la Ordenanza Nº 3936/17 que crea en el ámbito de la ciudad de Esperanza un PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PEATONES EN EL USO DE LA VÍA PÚBLICA.

2) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que por donde corresponda, proceda a elaborar un Plan de Bacheo Integral y tomada de junta para las calles de la ciudad.

3) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de las oficinas competentes, eleve un proyecto de Ordenanza a fin de incorporar a la Ordenanza Nº 3522/08, la extensión del recorrido de circulación obligatoria del Transporte de Carga al sector Norte de la ciudad y se readecúe la misma a las necesidades actuales, para una mejor convivencia entre vecinos.

4) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de las oficinas competentes, elabore en un plazo no mayor a seis meses, un proyecto integral de restauración, remodelación y puesta en valor de “Plaza Las Carretas”, ubicada entre las calles 68- Oroño, 70- Gabarret, 101- Simón de Iriondo y 103- Belgrano. Una vez realizado dicho proyecto, el mismo deberá ser enviado a este Concejo para su aprobación, donde se realizará una Consulta Pública para validar la propuesta.

5) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de las oficinas pertinentes, refuercen el cuidado y preservación del Patrimonio Cultural Esperancino, a fin de evitar que las obras que se encuentran emplazadas en el sector Oeste de la Ex Estación del Ferrocarril Belgrano y que fueran creadas por la artista Eva Erni Borla, sufran mayor deterioro. Asimismo trabajen de manera articulada con la Asociación de Artistas Plásticos de Esperanza, con el objetico de fortalecer y enriquecer los trabajos de restauración, cuidado y preservación de las obras que forman parte de nuestro Patrimonio Cultural.

6) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que por donde corresponda, informe si existe un proyecto a desarrollarse en el sector correspondiente a calle 79- J. J. Paso, entre 86- Kreder (Ruta Prov. 70) y 92- Pasaje El Pinar, y de ser así sea elevado a este Concejo Municipal. En caso de no existir ningún proyecto a desarrollarse, elabore uno para ser ejecutado en el sector mencionado.

7) De DECRETO, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que establece la exhibición permanente en el Recinto del Concejo Municipal de la ciudad de Esperanza, junto a la Bandera Oficial de la Nación, la Bandera Nacional de la Libertad Civil (Ley Nº 27.134).

8) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que implementa el Programa Municipal “ESPERANZA CIUDAD CARDIOSEGURA”.

9) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que dispone la creación de la GUARDIA URBANA MUNICIPAL ESPERANCINA (GUME).

10) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que establece la EMERGENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE ESPERANZA POR EL TERMINO DE 300 DÍAS a partir de la sanción de la presente.

11) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que crea el Programa Municipal de “Monitoreo Territorial de Niños y Adolescentes de la ciudad de Esperanza”.

12) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que crea el “Sistema de Reparación Civil por daños y otros hechos que den lugar a reintegros que afecten al patrimonio municipal”.

13) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que dispone la modificación de los Arts. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 15 de la Ordenanza Nº 2841/91.

14) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que crea en el ámbito del Concejo Municipal la Comisión para la Redacción del anteproyecto de la Carta Orgánica Municipal para la regulación de la Autonomía del Municipio en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero conforme el Art. 123 de la Constitución Nacional.

15) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que dispone la creación del Sistema de Información Municipal para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia.

16) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que dispone la creación del “Programa Sistema de Alerta Temprano para Víctimas de Inseguridad”.

17) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que implementa el “Sistema Municipal de Alarmas Comunitarias, como programa de Seguridad Urbana para la ciudad de Esperanza”.

18) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que crea “El Consejo de Seguridad y Prevención del Delito como Órgano Consultivo Municipal”.

19) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que incorpora al pie de todos los documentos, correos y comunicaciones electrónicas oficiales de los Organismos Públicos del Departamento Ejecutivo y del Concejo Municipal, la frase “Cuidemos el ambiente, por favor, no imprima este documento si no es necesario”.

20) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que crea el Régimen de obsequios a funcionarios de la Municipalidad de Esperanza.

21) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que declara de Interés del Concejo Municipal, la importancia de aprobar los Protocolos de Bioseguridad presentados que atienden a las actividades prácticas e instancias evaluatorias presenciales de la carrera de Medicina Veterinaria de la U.N.L., con el objetivo de dar continuidad en la formación de los estudiantes de dicha carrera.

22) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, en la que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que arbitre los medios necesarios, ante el área que corresponda para incluir la obra de ripio en el acceso a la Escuela Nº 317 Bernardo Iturraspe y donde funciona el Núcleo Rural Nº 2371, de nuestra ciudad, y realice los actos de mantenimiento correspondiente sobre la obra existente.

23) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que establece la PROHIBICIÓN del uso, distribución, comercialización y entrega gratuita de bolsas, cubiertos, platos, vasos, revolvedores y sorbetes de plástico descartable.

24) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, en la que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que gestione ante las autoridades que correspondan, la inclusión como beneficiario del pago del FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE, a los docentes del Liceo Municipal “José Pedroni” y de los Espacios de Primera Infancia dependientes de la Municipalidad de Esperanza.

25) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, en la que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través del área que corresponda, proceda a realizar un estudio de factibilidad respecto a la aplicación de la Ley Nacional Nº 25.506 de FIRMA DIGITAL en relación a tramites que se realizan ante dependencias municipales.

26) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, en la que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que eleve al Gobernador Omar Perotti, una solicitud para delegar en el Municipio la habilitación de apertura de espacios recreativos nocturnos y boliches frente a la llegada de días festivos, los días 24 y 31 de Diciembre del corriente año, y en adelante.

27) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el bloque P.J., en la que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que analice la factibilidad de organizar en forma conjunta con el Gremio UOCRA, la Secretaría de la Producción del Municipio y el Instituto Tecnológico “El Molino” un PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN.

28) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que por donde corresponda arbitre los medios necesarios a fin de controlar el funcionamiento de las luminarias de calle 94- Berutti, entre 105- Rivadavia y 115- 1° de Mayo, gestionando su reposición y/o reparación.

29) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que Declara de Interés por parte del Concejo Municipal de Esperanza el reclamo de los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias, de la Universidad Nacional del Litoral, que solicitan al Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Ing. Omar Perotti la habilitación de las prácticas profesionalizantes de la carrera.

30) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que gestione ante el Gobierno de la Provincia, el pedido de los estudiantes, a fin de que se habiliten las prácticas profesionales en la Facultad de Ciencias Veterinarias y que conceda una reunión a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias, a través de sus representantes estudiantiles, para escuchar los argumentos del reclamo y las posibles soluciones que se plantean.

31) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de las oficinas competentes eleve un informe con relación al cierre de las cavas en la ciudad y la recuperación de los terrenos, que a través de las oficinas competentes confeccione un Plan Integral de Saneamiento de Cavas y que analice la posibilidad de ejecutar un Plan de Forestación en los terrenos recuperados.

32) De ORDENANZA, presentados por los bloques del P.J. y U.C.R.-Cambiemos, que tiene por objeto favorecer la inserción y estabilidad laboral de personas travestis, transexuales, y transgenero, alentando su contratación y empleo en el sector público y privado a los fines de garantizar el derecho al trabajo.

33) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que realice las gestiones pertinentes ante el Gobierno de la Provincia, a fin de poder habilitar con los protocolos y medidas que se detallan en la presente y/o toda consideración que crea pertinente agregar, la celebración de las fiestas que se realizan en conmemoración a Navidad y Año Nuevo.

34) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que deje sin efecto el convenio de la CAP con el fin de reducir aproximadamente un 15 % del monto final que abonan los vecinos en su factura a la EPE, que implemente políticas de eficiencia energética y reducción del consumo en sus instalaciones de alumbrado y en los edificios municipales y que efectúe una campaña pública de políticas de eficiencia energética, que brinde a los vecinos conocimientos específicos, que permitan optimizar el consumo de energía.

V) DICTÁMENES:

1) De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social, Ref. Proy. de ORDENANZA, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque Cambiemos, que declara a la ciudad de Esperanza “Territorio Libre de Pirotecnia”.

2) De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social, Ref. Proy. De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque Cambiemos, que dispone que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las oficinas competentes elabore en un plazo de mayor a 6 meses un proyecto integral de restauración, remodelación y puesta en valor de la Plaza San Martín.

3) De las Comisiones de Gobierno, Cultura y Acción Social, de Presupuesto y Hacienda, y de Obras y Servicios Públicos, Ref. Proy. de ORDENANZA, presentado por el bloque del P.J., que regula la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

4) De las Comisiones de Gobierno, Cultura y Acción Social, y de Presupuesto y Hacienda, por mayoría y minoría, Ref. Proy. de ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que autoriza el uso y ocupación de una plaza o espacio público para la instalación de una “Feria de Producción Primaria y Agroecológica Familiar”.

5) De las Comisiones de Gobierno, Cultura y Acción Social, de Presupuesto y Hacienda, y de Obras y Servicios Públicos, por minoría, Ref. Expte. Nº 253964-D-20 Departamento Ejecutivo, eleva proyecto de Ordenanza Tributaria para el Ejercicio 2021.

6) De las Comisiones de Gobierno, Cultura y Acción Social, de Presupuesto y Hacienda, y de Obras y Servicios Públicos, por minoría, Ref. Expte. Nº 253975-D-20 Departamento Ejecutivo, eleva proyecto de Presupuesto General de Gastos y Recursos para el Ejercicio 2021.

7) De las Comisiones de Gobierno, Cultura y Acción Social, y de Obras y Servicios Públicos, Ref. Expte. Nº 206583-I-14 Instituto Municipal del Hábitat – INMUHA, solicita autorización para la subdivisión de terrenos en lotes que no reúnen las medidas de frente y superficie, ubicados en la Manzana Nº 16 sobre calle Belgrano y Rivadavia e/ Pilar y N. Torino y la ejecución de un Pasaje Este/Oeste que no cumple con la normativa vigente.

8) De las Comisiones de Gobierno, Cultura y Acción Social, y de Obras y Servicios Públicos, Ref. Expte. Nº 190021-P-12 Agrimensor Portmann José María, solicita Autorización, Mensura y Subdivisión, inmueble ubicado en calle De las Naciones e/ R. Peña y 1º de Mayo, propiedad de Otila Armanda Kern de Montú.

9) De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social, por mayoría y minoría, Ref. Proy. de MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que gestione ante el Superior Gobierno Provincial las acciones necesarias para el normal funcionamiento de la Oficina Local del Registro Civil y gestione personal adicional hasta que termine la situación de emergencia sanitaria y la puesta a punto del Centro de Documentación Rápida con el que se cuenta en la oficina local.