El Comité de Emergencia de Las Colonias recuerda la importancia de seguir cuidándonos

Para prevenir el COVID-19 en nuestras localidades El uso de tapabocas es obligatorio. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel. Limpiar superficies con agua y lavandina. Evitar tocarse la cara con las manos. Mantener al menos 2 metros de distanciamiento social. Restringir los encuentros sociales a la mínima expresión posible. No compartir el mate, vajilla ni otros utensilios. No te automedicarse.

