El comercio modifica sus horarios y cerrará más temprano

Si bien no se trata de un cierre total como en el comienzo de la pandemia, el cambio de horario impactará en las ventas, sobre todo de los comercios que no cumplen horario corrido. Algunos comerciantes anunciaron que no obedecerán las restricciones, aunque seguramente les recordarán que ante la tercera acta de infracción el local puede ser clausurado.

El último decreto que establece nuevas medidas restrictivas que comienza a regir en la provincia a partir de hoy, impacta en el «normal» funcionamiento del comercio en nuestra ciudad y la provincia.

La nueva disposición establece el horario de cierre de los mismos a las 17 y posibilita que abran sus puertas desde las 8 de la mañana. En nuestra ciudad son pocos los comercios que cumplen horario corrido y es importante consignar que la reglamentación no fija cierre al mediodía.

Desde ayer algunos comercios ya comunicaban sus nuevos horarios comerciales, algunos de 8 a 12 y de 15 a 17, otros modificando el horario de cierre al mediodía los sábado, extendiéndolo hasta las 13.

Lo importante es que el público vaya adaptándose a esta nueva normativa de movilidad y para ello muchos comerciantes empezarán a ofrecer la modalidad de delivery para llegar a sus clientes más distanciados.

Recordemos que los locales gastronómicos podrán estar abiertos hasta las 19 y los supermercados o comercios que ofrecen alimentos denominados «de cercanía» también tienen ese horario como límite.

La rebeldía tiene un límite

«A mi no me van a encerrar» o «ellos no podrán limitar mis libertades» suelen ser frases repetidas en redes sociales durante estos últimos días. Es comprensible el nerviosismo del comerciante que observa las dificultades económicas diarias y cuando pudo remontar algo en su actividad, el gobierno que no pudo vacunar a la población los obliga a cerrar antes.

Todo es comprensible y el cumplimiento de la decisión dependerá en buena parte del compromiso ciudadano y de la decisión política de la intendenta y el gobernador de hacer cumplir sus decisiones.

Sólo recordar que si el acta de infracción es labrada por la Policía Provincial la resolución y sanción de la misma quedará en manos del fiscal de turno del MPA y que si la infracción es sancionada por los inspectores comerciales de la ciudad, existen una serie de pasos que pueden terminar en la clausura del local, como ya sucedió hace pocos días en la ciudad.