El comercio de la provincia de Santa Fe rechaza la suma fija anunciada por el gobierno

Algunas de las medidas económicas anunciadas el fin de semana por el gobierno nacional destinadas a paliar la situación inflacionaria y las consecuencias de la devaluación aplicada el 14 de agosto generaron rechazos contundentes desde varios ángulos.

Por ejemplo, la suma fija de 60.000 pesos para los trabajadores: algunos sostienen que es escasa, y otros, que no pueden o deben pagarla. En ese sentido, ya son 14 las provincias que anunciaron que no pagarán la suma. En diálogo con Aire de Santa Fe, el presidente de la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y otras actividades de la provincia de Santa Fe (Fececo), el esperancino Leandro Aglieri, sostuvo que “parece un poco desordenado que la resolución aún no esté reglamentada. Tenemos información y desinformación”.

Y agregó que “en líneas generales, creemos que –en la misma línea de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)- los acuerdos paritarios son los que fijan cómo se van a prever los ingresos de los trabajadores. Nos parece que el Estado no debiera tomar ninguna arbitrariedad en estas situaciones”.

Aglieri indicó que el sector comercial comparte la paritaria –entre CAME y CAC– con los trabajadores rurales. “Estuvimos hasta hace 20 o 25 días en acuerdo para ver cómo se disponen las próximas revisiones de la paritaria”, dijo el empresario , quien calificó de “imposición del gobierno” el pago de la suma fija y aseguró que “no parece oportuno porque los comerciantes la vienen padeciendo”.

Para el empresario esperancino “faltó diálogo, no es la forma. Cada sector discute y trabaja con su paritaria”.

Caída del consumo

Respecto con la actividad económica, advirtió que “van siete u ocho meses de caída del consumo en el comercio interior. Estamos viendo una caída constante en alimentos y bebidas. El ticket promedio está cayendo”. “Varios supermercadistas nos cuentan que la gente termina dejando parte de la mercadería que quería llevar porque no alcanza el dinero”, relató y adelantó que el sector empresarial prepara la presentación de reclamos “para que el comerciante no tenga que facturar los intereses de la tarjeta de crédito. Con las tasas que hay hoy es muy complejo trabajar”.

Desde la Fececo advirtieron sobre el nivel de saturación general del consumo y en esa dirección celebraron el anuncio del gobierno de Santa Fe sobre la ampliación del margen de consumo del programa Billetera Santa Fe. “Cualquier incentivo e inyección de dinero nos sirve como herramienta para mejorar”, destacó Aglieri.

De todos modos, aclaró: “Se requieren programas a largo plazo, identificar y hacer una radiografía de lo que se necesita de inversión para que la industria transforme el producto primario. El valor agregado. Hace falta debatir y discutir un proyecto productivo a 20 o 30 años. En eso estamos trabajando a nivel nacional. Hay buenos gestos. Hubo encuentros de presidentes rurales, de CAME y de CAC. Y a nivel provincial estamos buscando lo mismo con la Unión Industrial, hay que tener mayor vinculación para hablar el mismo idioma”.