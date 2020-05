El comercio abre desde hoy de 13 a 19 en Esperanza

Tras conocerse el detalle del decreto que establece la no superposición con las actividades bancarias o financieras del sector comercial no alimentario, las autoridades locales coincidieron en fijar el horario de tope de las 19. Allí acordaron con los representantes del sector comercial (liderados una vez más por UCOES) y establecieron que de 11 a 13 se pueda estar en el local comercial preparando los pedidos de delivery y de 13 a 19 se permita la apertura comercial.

You may also like