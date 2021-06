El Colegio del Huerto pide el regreso de la presencialidad escolar

Entienden las autoridades que si la Escuela es una institución fundamental para luchar contra la desigualdad y la pobreza no puede estar cerrada. En una respetuosa nota la representante legal y los directivos del Colegio Nuestra Señora del Huerto de Esperanza toman posición pública sobre el tema y reclaman a las autoridades las clases presenciales.

«Es insostenible que los alumnos no puedan verse en la escuela con sus compañeros y sus docentes, o decir que la escuela es una institución esencial mientras las mantenemos cerradas» sostienen.

Aquí el texto completo de la nota que la institución hizo pública:

La experiencia en el mundo indica que el trabajo en las escuelas no provoca un aumento sensible en la propagación del Covid-19 y en muchos países que han aumentado las restricciones no se han vuelto a cerrar las escuelas. Estas experiencias son muy valiosas porque nos dan la posibilidad de copiar a los países y ciudades que han sido exitosas y mirar con atención a los que han tenido que retroceder para no cometer esos errores.