El Colegio de Arquitectos cuestiona que “la moratoria es sólo para recaudar”

El presidente del Colegio de Arquitectos de Santa Fe, Rubén Palumbo, explicó los motivos por los cuales se rechazan los términos de la moratoria dispuesta por la provincia. Mantuvieron reuniones con las autoridades pero no tuvieron respuestas.

En declaraciones realizadas a la CSC Radio, Palumbo explicó que “la Legislatura de la provincia aprobó la ley 14.069 sobre temas impositivos y económicos y dentro de ello hay un artículo que prevé una moratoria para la declaración de construcciones que no estén registradas”.

En tal sentido, agregó que “como siempre las moratorias tienen un poco de injusto porque, de alguna manera, premian a aquel que no cumplió cuando debía hacerlo, pero se entendemos la situación y lo que hemos pasado en los últimos años y por lo tanto, acompañamos la moratoria pero la reglamentación de su implementación la hizo la Dirección de Catastro que determinó que la declaración se haga a través de un formulario fax y acompañada por un croquis de la ubicación de la propiedad y los metros cuadrados que se declaran”.

Ante ello, informó que “el planteo del Colegio es que esto no tiene ningún tipo de validez jurídica y lo único que hará es aumentar la superficie en el impuesto inmobiliario para que, aquellos que se acogen a la moratoria, paguen de acuerdo a la superficie real, lo cual está bien y corresponde pero el tema es que para santafesinas y santafesinos eso no es un instrumento jurídico que tenga ninguna validez. Si uno después quiere vender o construir un negocio y debe presentar un plano, no va a coincidir con lo que realmente tiene construido”.

“Por eso se hizo esta observación y en su momento nos convocaron junto al Colegio de Técnicos Ingenieros Civiles y las cajas previsionales e hicimos la propuesta de que esta declaración sirviera para registrar a aquellos que querían adherirse pero luego se hiciera con la presentación de planos, que es como corresponde; en la figura de regularización de planos se hizo una quita muy grande de los aportes, los honorarios están desregulados, y solicitando que comunas y municipios que adhirieran podrían hacer un esfuerzo en ese sentido, tal vez no cobrando multas. De manera tal que aquellos que hicieran su declaración tuvieran un plano firmado por un profesional que garantiza que lo que uno está declarando es cierto, el estado y las condiciones en que están. Esto fue rechazado por Catastro que reiteró que su potestad es la evaluación de las propiedades y que de ninguna manera lo que ellos hacían significaba regularizar superficie, por eso planteamos que la moratoria es sólo para recaudar”, explicitó.

Reiteró que ante dicho rechazo “se presentó un recurso de revocatoria que seguirá los pasos de la Justicia y seguimos insistiendo en nuestra propuesta, por eso el directorio provincial aprobó una resolución que toma esa propuesta”. “Ahora se está comunicando a cada distrito, que son seis: Vendo Tuerto, Casilda, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista para hacer llegar esta resolución a cada comuna y municipio invitando a sumarse a esta propuesta”, señaló.

Acotó que “tal como está planteado, este trámite se puede realizar en la Oficina de Catastro Económico en Santa Fe, pasa los datos, lo suben a la base de datos y en poco tiempo comenzara a pagar más impuesto inmobiliario, pero eso no vale de nada; puede generar un expediente y le queda una constancia de que lo hizo pero tampoco le sirve para otra cosa que no sea exclusivamente pagar más impuesto inmobiliario”.

También advirtió que “ese trámite también se puede hacer en una comuna o municipio pero al hacerlo de acuerdo a lo que dispone la moratoria, el municipio o comuna va a pedir también que se presente el plano de la superficie no declarada”.

Explicó al respecto que “si uno no tiene un plano que acredite lo que tiene construido no tiene un documento jurídicamente válido, esto está previsto en la ley orgánica de municipios también con lo cual lo lógico es que la provincia se pusiera como objetivo ordenar dominialmente la provincia, porque eso haría a una justicia distributiva”.

Definió que la propuesta del Colegio “es hacer las cosas como corresponden, y lo que reclamamos los Colegios es cumplir con las leyes que ya están vigentes”.

Foto Rosario 12