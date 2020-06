El Club Unión de Esperanza lucha por mantenerse a flote en la pandemia

En este contexto, sostuvo que “las disciplinas están esperando poder volver a la normalidad porque los profes que trabajan cobran un sueldo mínimo, no es una relación de dependencia y es un anexo que hacen y en este momento no lo tienen y es una entrada menos de dinero”.

Al respecto, apuntó que “se está cobrando entre un 70 y un 80% del total de las cuotas pero creemos que esto va a bajar porque al no realizar actividad los chicos, hay mucha gente que no quiere pagar y seguramente se empezará a dar de baja”. Al respecto, mencionó que “la cuota es un monto mínimo, de entre 180 y 250 pesos dependiendo del grupo familiar”.

En declaraciones realizadas a Radio Nacional Santa Fe, Cibanik contó que “en este momento se está cobrando la cuota societaria ya que desde fines de abril o principios de mayo se nos permitió salir a cobrar, teniendo en cuenta que no está permitido abrir el club”. “Es la única forma de poder cobrar porque es un club de barrio, no hay Mutual, no hay depósitos, y se complica un poco la cuestión”, explicó.