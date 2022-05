El Club Mitre celebra sus 112 años de vida

El presidente del Club Mitre, Alejandro “Chiqui” Frías, destacó la gran historia de la institución y el maravilloso presente que se vive en lo social y lo deportivo.

En diálogo con la CSC Radio, Frías se manifestó “muy contento por la actualidad y la realidad que hoy nos toca vivir en el club, más allá de haber pasado dos años muy duro y difíciles este aniversario nos encuentra en un momento muy bueno en lo social, en lo deportivo”.

“El club se viene manejando y creciendo de una manera muy linda y sobre todo con mucha gente joven, con pertenencia del club, del barrio, que se acercó y eso llena el alma porque demuestra que las cosas que venimos haciendo con la comisión y los colaboradores no son en vano y traen sus frutos. Tenemos una cantidad de chicos espectacular, que día a día empujan y con padres que siempre dan una mano, por eso en un contexto difícil estamos en un momento muy lindo del club”, definió.

En el marco del aniversario, resaltó que “el club tiene una historia muy rica y muy amplia” y recordó “con emoción” que su abuelo “fue tres veces presidente del club y mi tío estuvo ligado toda la vida a la institución”. Rememoró también que “en los años ’40 o ‘50 acá vinieron Boca, River, Peñarol de Montevideo, Ferro, Vélez, que son recuerdos maravillosos, y un poco más acá en el tiempo hay que destacar los campeonatos logrados en el ’84, el ’85, el ‘87”.

Asimismo, no dejó de mencionar que “después de un tiempo de sufrir malos manejos del club durante algunos años, pudimos poner de pie a este gigante dormido” y en tal sentido remarcó que “hay un montón de obras, de cosas que se hicieron como una cancha de primera división, un estadio remodelado, las divisiones inferiores impecables no solo en lo deportivo sino también en los social con comportamientos ejemplares, una primera división que hace menos de un año jugó una final de campeonato después de muchos años de no hacerlo”.

“Todo esto es gracias a una gran familia que tenemos en el club, y si bien soy la cabeza visible, pero conmigo hay un montón de gente como los profes, profesionales, los colaboradores, y demás”.

En cuanto su experiencia personal, sostuvo que “al no tener hijos varones que jueguen al futbol y mi amor de haber sido futbolista en el club no lo pude trasladar, lo mío es todo amor al club, todo agradecimiento al club que me hizo como futbolista, como persona, que me vio crecer, que me vio llorar, que me vio reír, y soy lo que soy en Esperanza gracias a lo que me dio este club y el fútbol. Por eso ahora le pongo todo este amor como agradecimiento a tantos años vividos, a tantas cosas compartidas”.

Recaudación de fondos

Por otra parte, confirmó la realización de un bingo que sorteará en marzo del año próximo y que tendrá “premios enormes” como motos, bicicletas, juegos de muebles, etc.

Agregó que lo recaudado “servirá para partir de una base de objetivos a corto plazo como la ejecución de un playón para la disciplina de futsal, que hoy está convocando a mucha gente; se planifica hacer un SUM en la esquina de Lavalle y Soler; a futuro alquilar primero y luego comprar o hacer un predio para hacer un centro de entrenamiento deportivo del club”.

Para adquirir el bingo, los interesados pueden solicitarlo a cualquier miembro de comisión directivos y los integrantes de los grupos de apoyo.