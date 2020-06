El «Barril criollo», un subsidio del campo al petróleo

Además, en nuestra provincia (en la que producimos biodiésel, mucho más amigable con el medio ambiente) “nuestros representantes no muestran ninguna preocupación por este sector al que las petroleras no compran lo que les obliga la ley. Tampoco dejan que nuestras pymes puedan abastecerse de biodiésel al 100% para logistica y labores”.

Hernández afirma que los legisladores “no conocen este tema” y no ven que nuestras provincias “ponen plata de retenciones y no reciben nada”. Es más, explica que cualquier cambio en el precio de cualquiera de las etapas del procesamiento de petróleo “afecta a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, y también al costo de la actividad económica hacia dentro de cada una de las empresas industriales, comerciales, de servicios y agropecuarias” que se desarrollan en nuestro interior.