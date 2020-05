El ambiente liguista se pregunta cuándo volverá el fútbol a Las Colonias

Desde la sede, ubicada en calle Federico Meiners 1467, mantienen como alternativa una posible vuelta del fútbol en el mes de octubre, de no ocurrir ningún improvisto con el Covid-19 que dispare una situación alarmante y grave para la comunidad pero esta posible vuelta dependerá no solo de la situación en Las Colonias o lo que dispongan los protocolos de municipios y comunas de la región y la provincia, sino además lo que indique la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). La misma dirigencia de Liga Esperancina de Fútbol indica que sería hasta irresponsable aventurar una posible vuelta al calendario deportivo 2020.

