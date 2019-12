El acuerdo PRO – Kirchnerismo bloqueó el Consejo de Seguridad

Nada de eso importó. Theler adelantó tras ese discurso que a pesar de sus repetidas críticas en off a la gestión Meiners, seguiría obedeciendo las órdenes que llegaban desde el otro lado del patio hasta último momento. No sin dejar de lado la victimización por las críticas recibidas en las redes sociales y en algunos medios, la concejal dijo que como un concejal ingresante tenía otro proyecto ellos iban a demorar éste debate, aunque ella ya no esté en el recinto. Increíble .

You may also like