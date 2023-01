“El 2022 fue un año muy bueno para Alma Juniors”, afirmó su presidente Alejandro Marcuzzi

El presidente del Club Alma Juniors, Alejandro Marcuzzi, hizo un balance de la actualidad de la institución tanto desde lo deportivo como lo institucional y edilicio.

En diálogo con la CSC Radio, Marcuzzi sostuvo que “en lo deportivo, el 2022 a nivel general fue un año muy bueno con campeonatos y subcampeonatos en distintas disciplinas y categorías de las numerosas disciplinas: el rugby fue sobresaliente lo que hizo, lo mismo el vóley que viene desarrollándose a pasos agigantados, el hockey que ya es un baluarte de la institución, el tenis que viene creciendo también, y lamentablemente el básquet que tuvo un traspié y eso va a servir para reordenar un poco las filas”.

Puntualmente sobre el básquet, señaló que “por eso, en el básquet no se dejó de trabajar, habrá alguna reestructuración y creo que el 2023 será un año realmente bueno para sobrepasar el 2022, que ya era algo que se preveía y no nos tomó por sorpresa”. “Venimos en un proceso de reestructuración del básquet de varios años que cuando culmine será muy buena. Se está reestructurando todo el básquet y eso lleva tiempo y a veces también se paga con resultados adversos. Se está pensando a corto y mediano paso, se está tratando de lograr una base sólida desde las divisiones inferiores para afrontar los torneos y no tener que depender de contrataciones. Lo que viene, la cantera, el semillero que tenemos –que es unos de 300 chicos- es muy bueno y ya en poco tiempo va a andar muy bien”, explicitó.

Como resumen, reiteró que “en general, fue un año muy bueno, hay un trabajo muy pesado, de mucho esfuerzo y muchas ganas de las subcomisiones de todos los deportes, y más allá de los resultados deportivos, hacemos hincapié en el desarrollo integral de los chicos, que sean buenos deportistas pero fundamentalmente buenas personas, que se formen con los valores del deporte”.

En cuanto a la infraestructura y lo institucional, afirmó que “los últimos vienen siendo años muy difíciles para todos, el club Alma Juniors no es una burbuja y no está exento de las graves crisis socio económicas que vive el país, y pese a eso –con muchísimo esfuerzo de sus asociados y el apoyo de la entidad mutual- hemos logrado superar estos momentos convulsionados, y no solo hemos logrado mantener la infraestructura –que es algo muy costoso y que requiere muchos recursos económicos y humanos- sino que también se pudo crecer”.

En tal sentido, detalló que “el año pasado se terminó la remodelación del nuevo SUM ubicado donde estaban las canchas de bochas, lo que respondió a una necesidad impostergable del básquet y el vóley, que tienen unos 300 chicos que necesitan espacios; también se trabajó mucho en el Polideportivo y este 2023 será el año donde se trabajará mucho para construir vestuarios y baños para el hockey y el rugby”. “Es una obra importantísima que va a llevar mucho tiempo y dinero pero está en carpeta para iniciar este año porque hay que tener en cuenta que los fines de semana que hay torneos de hockey y de rugby llega a reunirse a 1.000 chicos y por eso se necesita mayor infraestructura”, sentenció.

Por último, apuntó que “Alma Juniors tiene unos 2.000 socios y de ellos, hay 1.000 que practican deportes. Además en la temporada de verano, tenemos más de 1.000 personas que asisten a los natatorios y eso también nos obliga a pensar en un futuro no muy lejano en ampliar el complejo de piletas”.