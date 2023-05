Duro reclamo de Costamagna a Nación por la lechería

El Ministro de la Producción reclamó el fin de las restricciones financieras a productores que conservan parte de la cosecha. También que la lechería sea considerada una economía regional. «No es la solución quitarle competitividad a uno de los sectores más dinámicos y transformadores del campo argentino», dijo ante el Director de Lechería nacional Arturo Videla.

«No estamos para la confrontación, no estamos para vender humo ni espejo de colores, estas cuestiones se dicen con sinceridad», dijo el Ministro de la Producción Daniel Costamagna durante el acto de apertura de TodoLáctea este martes en Esperanza. Acto seguido, y «aprovechando la presencia de funcionarios nacionales», planteó dos reclamos al gobierno nacional con vehemencia: el fin de la disposición del Banco Central que impide a productores acceder a créditos con subsidio de tasa y la clasificación de la lechería como economía regional, a los fines de aprovechar medidas como el «dólar agro».

Entre las autoridades presentes, lo escuchó el Director de Lechería de la Nación Arturo Videla, además de la intendente de Esperanza Ana Meiners, el senador por Las Colonias Rubén Pirola, autoridades del INTA y la UNL. Los funcionarios presentes, todos integrantes del mismo frente de gobierno.

Luego de trazar un perfil de trabajo y sacrificio de los tamberos, castigados además por la durísima sequía, Costamagna lamentó que aún siga vigente la resolución del Banco Central que impide ayudas del Estado a quien aún conserve un 5% de stock de granos. «No permiten que nuestros productores puedan tomar créditos con tasa subsidiadas», dijo, y recordó que los tres gobernadores de la Región Centro han firmado una nota solicitando el fin de la medida.

«No hemos tenido respuesta; y la respuesta de la producción no sabe de tiempos políticos ni de especulaciones electorales, por lo tanto es central que esto se resuelva y se resuelva cuanto antes», protestó.

En ese sentido, remarcó que ni siquiera las ayudas dispuestas por la provincia pueden ejecutarse por ese motivo. «Estamos haciendo un esfuerzo desde Santa Fe, subsidiando puntos con dinero de todos los santafesinos y los productores no lo pueden tomar porque en plena cosecha ¿Quién no va a tener un 5% de granos?; los productores son mixtos, evidentemente hay gente que no conoce esto y son quienes muchas veces toman las decisiones», reclamó. Incluso adelantó: «mañana, si viene el secretario de Agricultura (Juan José Bahillo) se lo vamos a reiterar».

La otra cuestión que Costamagna incluyó en la demanda a Nación fue la inclusión de la lechería como economía regional. «Esto también lo hemos llevado juntamente con la provincia de Córdoba y Entre Ríos y tampoco hemos tenido respuesta».

Si bien admitió las dificultades financieras que atraviesa la administración nacional, consideró que la coyuntura «se resuelve con mayor producción, con acuerdos y con un trabajo conjunto». Y demandó: «no es la solución quitarle competitividad a uno de los sectores más dinámicos y transformadores del campo argentino».

Lo que el funcionario pidió, concretamente, para el sector lechero es «que tenga las mismas condiciones monetarias que tiene hoy la soja». Y se preguntó: «¿que tiene de más la soja que la leche?». Al respecto remarcó que el sector, al igual los ganaderos, productores avícolas y porcinos, «hacen de los cereales la producción de alimentos, si no entendemos esto difícilmente podamos entender cómo resolver los problemas y tener los diagnósticos y la forma de hacerlo en forma adecuada».

Entre este martes 9 de mayo y el jueves 11, en el predio del CICAE, en Todo Láctea exponen más de 200 firmas referentes del sector. Novedades en tecnologías para el tambo, nutrición y genética, sumado a los últimos desarrollos veterinarios y ofertas bancarias, conforman en gran parte el menú principal de atracciones que le darán vida a la exposición en Esperanza, Santa Fe.

