Durísimo reclamo del campo santafesino para el gobernador Perotti

“Seguimos esperando que nos represente, al menos en la crisis, exigiendo a la Nación lo que por mandato le compete y sin especulaciones”, acusaron desde la Mesa de Enlace provincial.

Bajo el título “los productores santafesinos a nuestros dirigentes políticos”, la Mesa de Enlace de Santa Fe, emitió un comunicado sin eufemismos dirigido al gobernador Omar Perotti principalmente, pero también acusando de indiferentes e incompetentes a los demás estamentos del Estado, diciendo que “a esta altura de los acontecimientos, la desatención de las autoridades ante la crisis es evidente”.

Dicen las entidades (CARSFE, Coninagro, SRA y FAA) que “la provincia de Santa Fe está teñida de color rojo de punta a punta; su territorio ha sido el más afectado y, por ende, no hay actividad agropecuaria que no esté comprometida” y que “las consecuencias negativas de esta catástrofe ya se están derramando en cada rincón de la provincia, impactando en el entramado social”.

Reportan que “en la provincia, la emergencia y/o desastre agropecuario se declaró en enero de 2022: llevamos 14 meses de desidia gubernamental”.

A nivel nacional, el ministro de Economía anunció, el 31/01/23, “con mucha pompa”, un “paquete de medidas para la sequía”, herramientas limitadas previstas por “una vetusta ley de emergencia agropecuaria de reducido alcance” y que “aun siendo pobres los anuncios, poco y nada se cumple hoy en día”.

Y explicitan: “si la AFIP no ha sido contemplativa con los productores, como así tampoco lo es el Banco de la Nación Argentina, a contramano del objeto fijado en su Carta Orgánica, no es por cuestiones burocráticas o técnicas, ni siquiera por incompetencia de los funcionarios. Después de innumerables notas, reuniones y gestiones desplegadas por las entidades representativas de los productores, la actitud de sendos organismos refleja la de un gobierno nacional al cual no le interesa el campo, salvo para expoliarlo de sus recursos o para atacarlo”.

De la bronca a la frustración

“Ignorar al campo u hostilizarlo es la consigna, de lo contrario no se comprende la prórroga en plena sequía de la Comunicación A 7600, que se implementó en septiembre del año pasado en momentos de la puesta en marcha del dólar soja, y por la cual se estableció una tasa de interés más elevada para aquellos productores que tienen almacenado más del 5% de soja y trigo, medida discriminatoria y extorsiva por cuya eliminación se solicitó intercesión al Ministro de Economía Sergio Massa, al Secretario de Agricultura Juan José Bahillo, y al Gobernador Omar Perotti, infructuosamente”, acusaron desde la Mesa de Enlace provincial.

Sostienen las entidades que «el campo santafesino, que tanto aporta a la provincia y a la nación, pareciera que está librado a su suerte, desamparado, sin asistencia sustancial por parte de la provincia, ni económica ni operativa», lo cual desnuda problemas de gestión indisimulables.

“El campo santafesino padece una dirigencia política que no da respuestas inmediatas ni atinadas ante el desastre”. Y agregaron: “la inacción de la dirigencia política no es inocua, el impacto de la sequía sería mucho más atenuado si se hubiese actuado con acciones concretas en los momentos oportunos”.

Según los dirigentes, “la gente de campo en Santa Fe se siente frustrada, enojada, por impotencia y por el ninguneo, algunos estarán desesperanzados, otros se sentirán abandonados, varios se están fundiendo”. Y exigen: “que no desaparezcan más productores”.

En uno de los pasajes más directos, acusan al gobernador de ser indiferente a este panorama, diciendo que “las entidades agotaremos todas las gestiones que estén a nuestro alcance, porque es nuestra obligación intermediar ante las autoridades, pero los dirigentes somos productores que padecemos los mismos sentimientos citados. De los diagnósticos y de las reuniones ya estamos colmados”.

Y finalizan señalando: “Le hablamos a toda la clase política, a quienes son parte del oficialismo y de la oposición, a quienes son parte del Poder Ejecutivo y a quienes integran el Poder Legislativo, tanto sea de la provincia como de la nación, y también a aquellos que no ocupan cargos pero tienen influencia y actividad. Los instamos que dejen de ser observadores y comentaristas y se conviertan en protagonistas”.