“Durante todo agosto continuamos celebrando la niñez” confirman desde Fundación Innovar

“Celebrar, compartiendo con todos, aquello que les gusta hacer es la mecánica que con los integrantes de la comunidad Innovar encontramos para seguir muy cerca cumpliendo con el cuidado mutuo. Como todos los años la participación crece, consolidando como un clásico la celebración del mes de la niñez” explico Florencia Alberto al confirmar que la galería de envíos ya se puede ver online en la web de la fundaciónhttps://bit.ly/3iN4HwC



Para seguir celebrando

Hasta la hora 24 del lunes 31 de agosto vamos a recibir vía WhatsApp, al 3404 419072, aquellas creatividades que los niños quieran compartir, una foto de un dibujo hecho por ellos, un video cantando, un audio contando un chiste, una foto familiar o individual, un video realizando un desafío, etc, etc, etc, lo que más quieran compartir nos lo mandan vía mensaje de WhatsApp.

El contenido que mandes se asocia a al nombre del niño y éste es el que entrará en el sorteo, cumpliendo la modalidad de sólo una posibilidad por niño.

La edad máxima para participar es, hasta 13 años inclusive.

Luego entre todos los nombres de quienes enviaron contenido sortearemos una bici, un clásico de nuestra Fundación y le sumamos dos ganadores el segundo de un monopatín y un tercero que se llevará un skate.

El sorteo lo realizaremos en un vivo de Instagram, la primera semana de septiembre.