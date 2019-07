Domingo con fútbol LEF en toda la región

Aquí la fecha 17 del Torneo Oficial de primera y tercera división de Liga Esperancina denominado “Emiliano Sala”.

Zona Norte: DF Sarmiento vs Boca de Nelson – SM Progreso vs Unión – Atl. Pilar vs Atl. Sarmiento –– Mitre vs Defensores – Lib. de Neslon vs US Domingo.-

Zona Sur: SyD Argentino vs Belgrano – Arg. López vs Central SC – San Lorenzo vs AD Juventud – Sportivo vs Atl. Franck – U. Progresista vs Libertad SJN – Sta Clara vs IS Agustín.-