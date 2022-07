Domingo con Copa Santa Fe y fecha de Liga Esperancina

Desde las 15 en Progreso San Martín recibe a Juventud Unida de Humboldt. En Esperanza se juega el clásico del barrio Norte en cancha de Sportivo y también son locales San Lorenzo y Defensores.

Este fin de semana se disputan los juegos de ida de la segunda fase de la Copa Santa Fe. En el estadio «Emiliano Sala» de Progreso, San Martín que viene de ganarle la serie a Central San Carlos, recibirá a Juventud Unida de Humboldt que fue finalista de la Copa Federación. El juego comenzará a las 15.

Además en toda la región se disputará parcialmente una nueva fecha del Torneo Oficial de Primera y Tercera División de Liga Esperancina de Fútbol. En Esperanza se destaca el clásico entre Sportivo del Norte y Asociación Deportiva Juventud.

También jugarán en nuestra ciudad San Lorenzo recibiendo a Juventud de Laguna Paiva y Defensores del Oeste como local de Atlético Pilar. Mitre viaja a San Agustín para enfrentar a Independiente y Unión a San Jerónimo Norte para jugar con Libertad.

Aquí la fecha dispuesta para este domingo:

Zona Norte: FB Libertad vs Tiro Federal– San Lorenzo vs Juv. de Paiva– Sportivo del Norte vs AD Juventud – SyD Alumni vs DF Sarmiento – Atl. Sarmiento vs Boca.

Postergados fecha a confirmar: Dep. Elisa vs San Martin – US Domingo vs JU Humboldt

Zona Sur: Independiente vs Bme Mitre– Santa Clara vs U. Progresista– Defensores vs Atl. Pilar – Atl. Franck vs SyD Argentino – Atl. Libertad vs Unión – Arg. López vs Belgrano.

Libre: Central SC

Programación partido Postergado: Arg. López vs Central miércoles 27 de julio a las 20:30.-