Docentes públicos aceptaron la propuesta salarial y no habrá paros

El recuento de votos de toda la provincia confirmó la aceptación de la misma oferta que habían rechazado. La diferencia fue por unos 3.500 votos entre más de 33 mil docentes que participaron.

La Asamblea Provincial de Amsafé, el gremio de los docentes estatales, aceptó este jueves la propuesta salarial del gobierno formulada en el marco de la negociación paritaria, por lo cual recibirán el incremento ofrecido y el monto de los días descontados por paros, a la vez que no habrá por el momento nuevas medidas de fuerza.

La definición fue por 3.448 a favor del acuerdo. En total, fueron 33.128 los sufragios, de los cuales 18.222 fueron «aceptar, en disconformidad», mientras que 14.774 se volcaron por el rechazo y la continuidad de las medidas de fuerza.

De esta manera, queda saldado por el momento el conflicto salarial con el grueso de los docentes públicos, único sector del Estado santafesino que no han percibido el último incremento salarial dispuesto (por haberlo rechazado, oportunamente) y que además sufrieron en sus haberes el descuento de los 11 días no trabajados en agosto por efecto de las medidas de fuerza.

La oferta original, que suma un total de un 31 % más a lo acordado en marzo, de manera escalonada, fue rechazada en su momento por 600 votos de diferencia, lo que desembocó en paros durante las últimas semanas de septiembre. En este caso, el departamento Rosario llegó con la moción de rechazar la asamblea y desarrollar un plan de lucha, mientras que tanto La Capital como otros departamentos movilizaron y lograron imponer la aceptación.

La nueva propuesta presentada este lunes, y aceptada este jueves, no implica cambios en lo salarial, y coincide con lo acordado con los otros sectores de la administración pública y la docencia privada. Pero sí incluye la devolución de los montos descontados por los paros de agosto y el compromiso de no descontar los de septiembre, además de una serie de ítems no salariales como titularizaciones, concursos y creación de horas cátedras, más el blanqueo de sumas que se venían cobrando en negro desde los años de la pandemia.

La oferta reformulada por el gobierno luego de dos jornadas de paros involucra la devolución del total de los importes descontados de los haberes de septiembre; la no realización de descuentos en los haberes del mes de octubre con motivo de las medidas de fuerza efectivizadas el mes pasado; un un incremento salarial del 20% (sumando un 12 % al 8 ya acordado en marzo), más un incremento del 7% a partir del 1° de octubre; un 7% a partir del 1° de noviembre y un 5% a partir del 1° de diciembre de 2022. El día 1° de diciembre próximo las partes se reunirán a los efectos de monitorear la situación salarial en función de la evolución de las variables inflacionarias, económicas y presupuestarias. Tras la aceptación de la actual propuesta, tanto el pago del aumento como la devolución del monto descontado se efectivizarán el 14 de octubre de 2022 mediante planilla complementaria.

Publicado por El Litoral en www.ellitoral.com