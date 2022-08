Docentes inician 72 horas de paro y marcharán el miércoles a Casa de Gobierno

Los docentes públicos y privados de Santa Fe comienzan este martes un paro de 72 horas y el miércoles van a concentrarse frente a Casa de Gobierno. Los maestros nucleados en Amsafé, realizarán una concentración provincial directamente en Plaza de Mayo para reclamar el adelanto de los aumentos salariales previstos y la reapertura urgente de la paritaria. Mientras que los docentes de Sadop se concentrarán frente a la sede del Ministerio de Educación de la provincia para luego marchar hacia Plaza de Mayo.

La semana pasada los docentes votaron la continuidad del plan de lucha que, luego del paro del viernes pasado, continúa con medidas de fuerza este martes, miércoles y jueves y se retoma la semana que viene con otro paro de 72 horas el 30 y 31 de agosto y el 1 de septiembre.

En la noche del jueves pasado el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, anunció que se convocaba a los gremios del sector público a retomar las paritarias. Sin embargo, las entidades gremiales aseguraron que el llamado aún no fue formalizado. La fecha propuesta por Pusineri fue el 1 de septiembre con los gremios que representan a la administración central, UPCN y ATE. El 2 de septiembre con los sindicatos del sector docente y el 5 de septiembre con el sector de profesionales de la salud.

A pesar del reclamo de los gremios, Pusineri pidió que las entidades gremiales levanten el paro al considerar que ya hay una convocatoria concreta a la reunión paritaria. «El derecho de huelga es un derecho garantizado constitucionalmente, esto implica que no se pueden adoptar represalias por llevar adelante la huelga. Distinta es la situación respecto de los días no trabajados, porque allí la no liquidación corresponde a que en determinado día no se prestó el servicio”, aclaró.

Pese a ello, los gremios docentes, por un lado Amsafé y por el otro Sadop, decidieron mantener vigentes las medidas de fuerza que fueron votadas en las correspondientes asambleas provinciales, horas antes del anuncio del gobierno de reapertura de paritarias.