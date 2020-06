Diversidad: reconocer y respetar en pos de una universidad plural

“Que la UNL sea un espacio en el que se celebre la libertad y la diversidad, en el que siempre me sentí cómodo para ser quien realmente soy, me parece fundamental para que todos, todas y todes tengamos las mismas oportunidades realmente”, afirma Maximiliano estudiante de Arquitectura.

“… Sigue siendo necesario sostener la insolencia de nuestros cuerpos, para mostrárselos a una sociedad que no logra entender la fragilidad de nuestras vidas. ¿Por qué no sentir orgullo?”, escribía Lohana Berkins*, reconocida militante y activistas trans.