Diversas intervenciones del Centro de Monitoreo durante el fin de semana

El viernes 10, cercano al mediodía el Centro recepcionó un pedido de colaboración procedente del Servicio 911 respecto a un robo de metales –bronce- el cual habría ocurrido en calle Lehmann al 500. Con una descripción primaria del sospechoso se comenzó a efectuar una búsqueda por matrices a partir de las supuestas vías de escape y desplazamiento del lugar en relación con las cámaras de videovigilancia del sector urbano en cuestión.

Una vez individualizado el masculino, se dio inmediato aviso al Servicio 911, continuando el Centro de Monitoreo en la visualización del recorrido e informando permanentemente a la fuerza policial sobre el desplazamiento y rumbo del sujeto. Luego de unos minutos el buscado fue interceptado en Lehmann y Crespo.

En la madrugada del sábado se dio aviso al Servicio 911 luego de detectar actitud sospechosa de un masculino, que merodeaba en cercanías de calles Sarmiento y 27 de Febrero. Pasado unos instantes se perdió la visualización del sujeto y arribó un móvil policial que recorrió las inmediaciones para dar con la persona.

En horas del atardecer y en la zona del Parque Leoncito –Maestro Donnet y Pujol- se pudo visualizar un número importante de personas que consumían bebida alcohólica de barril en la vía pública con una posible alteración del orden público. Por dicho motivo se dio conocimiento al Servicio 911 y a Policía de Tránsito Municipal, los cuales arribados al lugar procedieron a desarticular la concentración de personas.

El domingo, en horas de la madrugada se dio conocimiento como aviso preventivo al Servicio 911 debido a una gran concurrencia de personas que arribaban en un predio ubicado en cercanías de calles América y Brigadier López –Ruta 70-, los cuales podrían estar infringiendo el decreto sanitario en cuanto a restricciones en vigencia. Luego del arribo policial lograron la desconcentración de las personas, las cuales estimativamente habrían resultado más de 100.

Ya durante la mañana del domingo y en colaboración visual de videovigilancia al ordenamiento vial en el predio Balneario Camping Municipal, luego del mediodía y horas posteriores se dieron cuatro avisos preventivos por incumplimientos a los lugares asignados al estacionamiento y prohibición de circular fuera del recorrido de ingreso y retiro del predio. Tras dichas comunicaciones, tomó intervención Policía de Tránsito Municipal, quienes tras reiteradas intervenciones lograron regularizar la situación anómala.

Vandalismo contra las cámaras

Por otra parte, se informó que el Centro de Monitoreo fue víctima en varias oportunidades de hechos de vandalismo sobre la cámara de videovigilancia ubicada en Paso Vinal y Belgrano, en el acceso a la Escuela Granja. A raíz de ello, se dio conocimiento a la autoridad policial en jurisdicción de barrio La Orilla.

Tras la visualización, caída de imágenes y retiro de la cámara por averías técnicas, las grabaciones no obstante se sostienen en la base de datos las cuales fueron sido extraídas para que tras el examen, evaluación del estado de funcionamiento o no y el quantum de lo dañado, el Servicio Técnico del Centro de Monitoreo radique la denuncia penal correspondiente en sede de la Sub Comisaría 19 en barrio la Orilla.

Asimismo, se hizo saber que entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de este año, se computaron 580 avisos y/o alertas de múltiples variables de riesgos, de las cuales 118 resultaron de actitudes sospechosas. A ellos se suman 112 expedientes judiciales y/o administrativos que solicitaron vistas fílmicas como medios de pruebas a los Legajos en trámite. Dicha sumatoria arroja un total de 692 intervenciones del Centro de Monitoreo en en este periodo.