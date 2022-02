Dirigentes del PDP rechazan la contramarcha de mañana frente a la Corte Suprema

¿Por qué subirse al tren que lleva adonde los «k» quieren? se preguntan en una solicitada que cuestiona seguirle el juego a las preocupaciones del oficialismo.

La misma expresa textualmente:

La contramarcha de la oposición programada para el 03 del corriente en respuesta a la marcha convocada por el kirchnerismo contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación para este 01 de febrero, no sirve para nada. Es darle entidad a algo que no la tiene y, peor aún, lograr un efecto exactamente contrario al que se persigue.

¿Qué se busca? ¿Qué va a pasar? ¿Depende la suerte de la Corte Suprema de estas marchas? ¿Van a contar quién tuvo más convocatoria? ¿Si hubo más gente el 01 de febrero o el próximo jueves 03? Ello, a decir verdad, es intrascendente.

Darle entidad a la marcha “fruto del deseo” de Luis D’ Elia (no hace falta citar sus antecedentes –o su prontuario, si se prefiere–), apoyada por Ministros del Gobierno Nacional y hasta por el propio Presidente, Alberto Fernández, es entrar en el juego kirchnerista. Si los kirchneristas juntan 1000 y los de la “contra”, 10, ¿entonces la razón la tienen los “k”? De ninguna manera: los kirchneristas no tienen razón. ¿Gana quien esté a favor o quien esté en contra, según haya “llevado” más gente?

NO: los kirchneristas siguen sin tener razón. ¿Por qué? Por un muy sencillo motivo: la inamovilidad y estabilidad de la Corte Suprema de Justicia es una de las bases de nuestro sistema constitucional republicano, el cual se cimenta en la división de poderes.

La razón no surge midiendo fuerzas. La fuerza de la razón ya está escrita en la Constitución. No se trata de “ganar” con más o menos movilización o de dirimir algo con estas acciones, porque no hay nada que ganar ni dirimir. Bajo ningún punto de vista, la vigencia de nuestra Constitución depende de marchas. Entrar en la “competencia” es entrar en el juego kirchnerista (expertos en estrategias y en “relatos”) y es un juego que tiene su costo.

“Retrucar” la marcha kirchnerista con una contramarcha habla de la ingenuidad de la oposición, que se sube al tren de discutir lo que no es “discutible” u “opinable”: la Constitución no se discute; se acata, se cumple. Si los kirchneristas se desubican, ¿por qué nos vamos a desubicar nosotros? Sería como si los presos pidieran que los arguen de la cárcel cuando están todos procesados y condenados. ¿Qué hay que hacer en una situación como ésa? Nada, que sigan pidiendo…

Si la oposición le da entidad a la marcha contra la Corte avala en cierto modo que pueda tener algún tipo de legitimidad, algún tipo de impacto. Le sigue la corriente al Gobierno Nacional y –como decíamos– logra el efecto que el poder kirchnerista desea: marcar la agenda, tomar la iniciativa y que los demás vengan detrás.

No se necesitan marchas para apoyar a la Corte Suprema de Justicia; se la apoya respetando la Constitución. Cabe entonces preguntarnos como oposición, ¿por qué subirse al tren que lleva adonde los “k” quieren?

La oposición no debería estar organizando una contramarcha. Por el contrario, debería estar marcándole la agenda al gobierno. Debería estar ocupada en seguir imponiendo los temas a tratar, continuar exigiendo que los agobiantes problemas del país estén sobre la mesa de las discusiones y aportando a sus soluciones. Para eso ganó las elecciones.

Desde Pertenecer_PDP hemos apoyado desde su inicio a Cambiemos y luego a Juntos por el Cambio a nivel nacional. En esta oportunidad, nos permitimos disentir, confiados en que en el disenso se enriquece el camino que fortalece la República.

Ana Copes, Pablo Cardinale, Andrés Mathurín, Daniela Muttis y Sergio Bendahan.

31 de enero de 2022