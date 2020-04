Diputados pide a Perotti que declare la veda total de la pesca en la provincia

Por último, señaló: “La veda como instrumento para la preservación de la fauna ictícola no es algo novedoso en la provincia ni mucho menos. Incluso ya están preestablecidos diversos lapsos de veda de manera anual. Existen, históricamente también, instrumentos de los que dispone el Estado para responder ante los pescadores que, en virtud de la medida, ven restringida su actividad. Por ello, ninguna de las excusas que hemos oído son válidas para seguir dudando sobre si tomar o no una decisión que proteja los recursos naturales”.

You may also like