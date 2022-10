Diputados con la ministra de Ambiente: “Fue una reunión de diálogo político”, valoró Hynes

La presidenta de la comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados provincial, la esperancina, Erica Hynes, brindó detalles de lo que fue la reunión con la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Érika Gonnet.

En diálogo con la CSC Radio, Hynes recordó que “la iniciativa de convocar a la ministra la tuvimos los diputados en febrero de este año, y en ese momento el tema era prevenir incendios y quemas porque se venía de años anteriores con quemas, humo, fuego en las islas y los humedales, y como en febrero todavía no se habían producido demasiado queríamos hablar con ella sobre cómo iban a trabajar en este 2022 para evitarlo”.

“Lamentablemente esa reunión con la ministra no se pudo realizar por diversas razones, la última suspensión fue en agosto justamente cuando estaba prendida fuego toda la isla y ella se excusó de venir a la comisión porque dijo que debía hablar con los intendentes de la zona costera, Rosario, Villa Constitución y demás. En el ínterin se fueron agregando muchísimos temas como las áreas naturales protegidas; la ley de basura cero con los consorcios que deben ocuparse del tema llamados GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos); la ejecución presupuestaria que es como una constante del gobierno de Perotti la duda que tenemos los legisladores respecto de si la plata que tienen asignada en presupuesto la gastan o no; la ley de acción climática que pidió este gobierno pero no reglamentaron”, detalló.

Resumió que “fue una reunión de casi tres horas, de diálogo y de trabajo político pero en la que no se llegó a tratar todos los temas”. Y confirmó que “la reglamentación de la ley de humedales es lo primero que le preguntamos a la ministra, porque en la provincia de Santa Fe tenemos una ley de humedales de Palo Oliver que está votada desde noviembre de 2019 y que no se sabe por qué el gobierno provincial no la reglamenta y no la aplica”.

En tal sentido, reveló Hynes que “allí se produjo un contrapunto sobre lo que entiende el gobierno que la ley no es útil porque no tiene explícitamente incluido un inventario de humedales, mientras los legisladores creemos que eso está implícito y que se puede hacer ese inventario –de hecho lo están haciendo- y eso no impediría que se reglamente la ley y avancen con la protección de los humedales santafesinos”. Y agregó que “más allá de la ley nacional en Santa Fe tenemos una ley de humedales que no se está usando”.

En cuanto a la ley de humedales a nivel nacional indicó que “hubo un lobby de los gobernadores del norte grande para postergar su tratamiento y allí no sabemos cuál es la opinión de nuestro gobernador Omar Perotti. No sabemos si realmente quiere una ley de humedales, la ministra nos dijo que si porque la provincia ha dado muestras de preocuparse por el tema porque está realizando su inventario de humedales. De todos modos no nos queda claro que sea así porque creemos que hay silencio del gobierno de Perotti, que está especulando al no posicionarse de ningún lado en el mejor de los casos”.

Por último, valoró que “fue una reunión positiva de diálogo político, por más que tengamos contrapuntos y diferencias la ministra valora mucho su gestión porque ha avanzado mucho con el inventario de humedales, y nosotros reconocemos que es una herramienta valiosa y muy necesaria pero eso no es suficiente. Tenemos una situación donde algunos de los humedales se están prendiendo fuego y no ha sido buena la gestión para prevenirlo o para mitigarlo y eso quedó en evidencia en la discusión”. “Tampoco está claro en el tema de la ejecución presupuestaria si se usaron fondos de la función para comprar camionetas para las brigadas que intervienen en territorio; para comprar equipamiento y dotar a los faros de conservación de herramientas de alerta temprana. Todo eso no está claro e la página del gobierno”, concluyó.