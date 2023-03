Diputados aprobó el proyecto para fortalecer la Justicia Federal en Santa Fe

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría y giró en revisión al Senado, en una sesión especial, el proyecto para fortalecer la justicia penal de la provincia de Santa Fe con mejores herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico que generan una ola de violencia, especialmente en la ciudad de Rosario.

La iniciativa se aprobó con un contundente apoyo político, al cosechar 214 votos, ya que fue respaldado por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas, el Interbloque Federal, La Libertad Avanza y Avanza Libertad. Hubo cuatro abstenciones de la izquierda.

El proyecto propone la creación de alrededor de 50 cargos para fortalecer la justicia federal de Santa Fe. Había sido presentada en mayo del año pasado por 18 de los 19 legisladores que representan a la provincia, pero no había avanzado sino hasta este mes, cuando la agenda pública se concentró en los casos de balaceras y homicidios producto de la actuación de las bandas de narcotraficantes.

Entre las quejas de la oposición resonó la demora en la conformación de la bicameral encargada del monitoreo e implementación del Código Procesal Penal, que agilizaría en un 50% las causas por este y otros delitos de competencia federal, producto de que el oficialismo en el Senado no designa a sus miembros en esa comisión. Ahora, será el turno de la Cámara alta también debatir esta media sanción.

Con 214 votos afirmativos, 0 negativos y 4 abstenciones, se aprobó el Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe.#40AñosDemocraciaSiempre pic.twitter.com/eXVl0h8Euz — Diputados Argentina (@DiputadosAR) March 28, 2023

El debate

El encargado de abrir el debate fue el diputado Roberto Mirabella (FdT), quien resaltó que “la narcocriminalidad que se da en nuestra provincia no tiene demasiados antecedentes. Según la PROCUNAR, en Santa Fe se tramitan el 20% de las causas de droga de todo el país. La violencia urbana tiene niveles inusitados en ese distrito y la cantidad de homicidios en Rosario cuadruplica la media nacional”.

“Es inédito que todos los legisladores de mi provincia nos hayamos puesto de acuerdo y firmado juntos este proyecto, que busca fortalecer la Justicia penal federal en Santa Fe y promover la implementación del sistema acusatorio, aprobado en 2014. Estamos dando un paso importante, trabajando codo a codo y tirando para el mismo lado en la lucha contra el narcotráfico. Sin justicia, no vamos a mejorar los niveles de seguridad”, remarcó Mirabella en su discurso como miembro informante de la iniciativa.

A continuación, su comprovinciana Ximena García (UCR) enfatizó que “Rosario pasa su peor momento por las bandas narcos, la escalada de la violencia y cuadriplica la cantidad de homicidios cada 100 mil habitantes respecto a las tasas del país”.

En su discurso, el diputado Mario Barletta (UCR) ponderó “el diálogo y el acuerdo para llegar al proyecto que fue firmado por todas las fuerzas políticas de Santa Fe”. Sin embargo, cuestionó “que se haya tardado tanto” en debatir y que no haya sido incorporado al temario de sesiones. “En Santa Fe no tenemos el orden y la prometida paz, y no engañemos a la gente con que los problemas se van a resolver con esta ley. Necesitamos a las fuerzas federales por cielo y tierra”, remarcó el exintendente de la capital santafesina.

Muy activo durante el debate del tema en comisiones, en la lista de oradores estuvo anotado el diputado Enrique Estévez (Partido Socialista), quien destacó que la iniciativa se presentó luego de un “acuerdo político y técnico” y tras haber trabajado “mancomunadamente con los operadores judiciales”.

“La justicia federal tiene la misma estructura hace 43 años, pero además de esa estructura hay un 33% de cargos vacantes”, añadió en otro pasaje de su discurso. Y al criticar la no conformación de la bicameral encargada de la implementación del Código Procesal Penal, fustigó a Cristina Kirchner: “Tendremos que esperar a que a la vicepresidenta se le antoje o tome la decisión política de convocar y designar a los miembros de esa cámara”.

Culpas compartidas

En el tramo final del debate, que se extendió por más de cuatro horas, el diputado Marcos Cleri (FdT) ponderó el consenso entre todos los santafesinos para presentar este proyecto, que vino después de que haya perdido estado parlamentario la reforma judicial impulsada por el Gobierno nacional, que lamentó no se aprobara y dijo: “Hubiésemos ganado muchísimo tiempo”.

En un mensaje a la oposición, el oficialista enfatizó que “con la inseguridad no se especula, se trabaja todos los días para combatir al crimen organizado. No hay que hacer turismo electoral para que, con el dolor de los que vivimos en Rosario, caranchear alguna presencia en algún medio de comunicación o buscar algún voto”. “Lo más importante es poder lograr trabajo y una respuesta de un Estado presente”, completó.

Último orador, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez (FdT), reflexionó: “El ejercicio de consenso y esta aprobación vale la pena destacar. Hubo intervenciones muy interesantes y abrieron la posibilidad de temas profundos, no sólo en lo que pasa en la provincia de Santa Fe, sino en muchos lugares de la Argentina”.

“Merece que le demos continuidad al trabajo alrededor de este tema, pero nos están faltando algunas cosas como humildad, porque si estamos en esta situación es porque hemos cometido errores y hemos tenido situaciones de omisiones. También hay una tendencia de no hacernos cargos y poner las responsabilidades en el otro, tenemos que hacernos cargo de lo que nos corresponda y, en lugar de acusar, tenemos que ver la manera de ver cómo salimos”, planteó.

Qué se votó

– La creación de 27 cargos de Fiscal Federal Penal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 7 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto; y 1 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

– La creación de 9 cargos de Defensor Público Oficial Federal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 2 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

– La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.

– La creación de 3 cargos Juez Penal Federal con funciones de revisión, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.

– La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de ejecución, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.

Veredas opuestas

Avanzada la discusión, la diputada Romina Del Plá (PO-FIT) adelantó la abstención de la izquierda y expresó que “hay una responsabilidad del Estado en que la situación en Rosario esté como está y que se agudice el cuadro de avance del narcotráfico” a partir de “la complicidad de las fuerzas de seguridad, de la justicia y funcionarios de fuerzas políticas que han dejado que la situación avance y el narco se lleve la vida de niños y trabajadores que viven en las barriadas más postergadas de Santa Fe y especialmente de Rosario”.

Desde la otra vereda, el diputado José Luis Espert (Avanza Libertad), pese a que anticipó que votaría a favor, subrayó que con esta ley “se está montando una mega superestructura judicial que a los contribuyentes nos costará más de mil millones de pesos anuales solo en sueldos y otros seis mil millones de pesos de gasto estimado” para infraestructura. “Es necesario que a la par de más jueces y fiscales haya una policía judicial, profesional, altamente capacitada, moralmente intachable y que esté capacitada en inteligencia criminal”, insistió.