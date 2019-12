Diputados aprobó el aumento de impuestos en Santa Fe y rechazó las emergencias

*Impuesto Inmobiliario: aumentos son progresivos. El rural entre el 10 y el 40% y el urbano del 10 al 44%. La ley no toca los avalúos. Los incrementos no pueden superar el 65%. El mensaje del PE tenía partidas que llegaban al 110%. Para el buen contribuyente habrá un descuento del 10%.

Enfática, De Ponti se detuvo en datos de pobreza e indigencia de la provincia para reclamarle a la bancada mayoritaria el pase a comisión o el voto afirmativo. Mencionó dos o tres veces al ex presidente Raúl Alfonsín para apelar a la ética de la solidaridad y para dar una respuesta desde la política a las necesidades de la población. Más adelante Busatto aseguró que no hay superpoderes en la ley. “Queremos darle herramientas al Poder Ejecutivo para tomar medidas ante la crisis severa que atraviesa Santa Fe” y subrayó el cambio de modelo económico que se impuso en la Nación.

La oficialista bancada justicialista argumentó con Oscar Martínez, Lucila De Ponti y Leandro Busatto. “El Frente ha tomado este mensaje de emergencia como una critica a su gestión de gobierno y no es así. Es un mensaje prudente” aseguró el primero. Destacó que la provincia tienen deudas por 628 millones en Infraestructura; 966 en Obras Públicas; 1.030 en Vialidad y 28 millones en Vivienda y aseguró que en once meses el gasto creció al 50% y los ingresos al 41%. “Quién puede negar una emergencia en seguridad” clamó luego con cifras de muertes en Santa Fe y Rosario.

Fue el corolario de una larga sesión “extraordinaria” en el marco del Período de Sesiones Extraordinarias donde no hubo votaciones lineales. Solo dos temas para más de cinco horas de debate. Las declaraciones de funcionarios del Poder Ejecutivo sobre temas a debate en Legislatura encresparon las aguas y llevaron al mayoritario Frente Progresista a unificar una postura directamente de rechazo al megamensaje de emergencias y ni siquiera girarlo a comisiones para discutirlo desde febrero. De nada valió el intento de Ariel Bermúdez (Creo-Frente Progresista) en mocionar el pase a comisiones del mensaje, fuertemente respaldado por Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación). El Frente se mostró unido y bajó el martillo al tema no sin antes esgrimir fuertes argumentos en el debate. También hubo fuertes argumentos desde el justicialismo en respaldo a la Casa Gris y el acompañamiento del izquierdista Frente Social y Popular.