Diego Collomb en la Selección Argentina U18 de básquet

El jugador esperancino que hoy viste la casaca de Quimsa vive un campamento formativo inolvidable. Todo comenzó el 15 de enero y se extenderá hasta el 27 con una cargada agenda de actividades, en jornadas de doble turno y mucho hincapié en la parte táctica y de técnica individual.

El campamento de talentos de la Selección U18 comenzó a dar sus primeros pasos. La bella ciudad correntina de Saladas se viste de gala por estas horas, teniendo como escenario de trabajo los estadios de los clubes Antorcha y Atlético Saladas, recibiendo a una camada que en los próximos meses tendrá varios desafíos importantes en el plano internacional, como el Sudamericano y el FIBA Américas de la categoría.

Con la dirección y supervisión de Herman Mandole, Coordinador de Selecciones Formativas, en compañía de un prestigioso staff de entrenadores y profesionales, el día jueves por la tarde comenzaron los trabajos del equipo.

“Estamos contentos con cómo están trabajando los chicos, la predisposición que tienen para escuchar y aprender, y de lo que es el objetivo principal del campamento: adquirir nuevos hábitos, aquellos que tiene que tener un deportista profesional. Con esto me refiero también a hábitos de hidratación por el calor, de descanso para poder mantenerse en una concentración que será relativamente larga de 15 días, y no nos queremos olvidar de los hábitos de lectura, porque les estamos pidiendo a los chicos que lean un libro en esta concentración”, comenzó explicando Mandole en charla con Prensa CAB.

Luego agregó: “Estamos satisfechos. La concentración va según lo planeado, de menos a más. A algunos chicos les cuesta un poco más porque terminaron de competir hace un tiempo determinado y no llegaron del todo preparados, pero eso también es un aprendizaje para ellos que les va a quedar para siempre, de que el jugador profesional descansa poco tiempo y ya se pone a trabajar fuera de temporada en el entrenamiento individual”.

Cabe recordar que junto a Mandole trabajan Federico Renzetti (asistente), Mariano Sánchez (desarrollador de jugadores), Omar Vilca (preparador físico), Santiago Rimoldi (asistente), Carlos Miño (asistente), Jonathan Righueiro (desarrollador de jugadores) y los kinesiólogos Franco Chanquet y Mario Piñero.

Por la mañana se produjo el arribo de los jugadores y el cuerpo técnico, la organización de los distintos hospedajes (hoteles) y otros detalles más de logística. Luego del almuerzo, que contó además con una protocolar y cálida bienvenida por parte de las autoridades del Municipio de Saladas, unas horas de descanso y la merienda, los U18 comenzaron con los trabajos en cancha.

La primera sesión se dio pasadas las 19 horas de dicho jueves, en el estadio Juan Gabriel Noya de Atlético Saladas, con evaluaciones completas desde lo físico y trabajos individuales. Ya el día viernes, bien temprano desde las 8, la Selección trabajó en el Rolando María Insaurralde del club Antorcha, con una importante actividad en cancha que luego continuó con labores de pesas y gimnasio, mientras que por la tarde realizaron movimientos tácticos en la cancha de Atlético Saladas.

Ya durante este sábado, los entrenamientos se dieron en el primer turno de la mañana de 8 en Antorcha y luego por la tarde tuvieron jornada libre. Hoy domingo tendrán descanso por la mañana y retomarán los trabajos en horas de la tarde.

“Arrancamos entrenando desde muy temprano, a las 7 desayunamos y ya a las 8 empieza el entrenamiento. Nos gustaría entrenar más tiempo siendo intensos pero obviamente debemos contrarrestar el calor, el viaje que tuvieron los chicos, la readaptación y demás, y por eso acortamos un poco el volumen de los entrenamientos pero manteniendo la mayor intensidad posible”, relata el Coordinador de las Selecciones Formativas sobre la forma en la que trabajan con los jóvenes talentos durante estos días.

Sobre cómo vienen siendo estos primeros días en Saladas y la idea que se busca con respecto a la filosofía de juego, Mandole detalló: “Empezamos con algunas situaciones tácticas básicas y dándole mucho hincapié a las situaciones de técnica individual, de a poco también plasmando la idea que desde un principio queremos jugar en los próximos torneos y que queremos que todos los equipos argentinos jueguen. Queremos que las selecciones argentinas jueguen de manera dinámica, con jugadores polifuncionales, donde a partir de las características de estos jugadores que puedan hacer de todo, se generen mayores espacios”.

Respecto a lo que se verá con esta camada y los demás seleccionados menores dentro de la cancha en esta idea de juego, Herman analizó en profundidad: “Que el juego, que es el que manda, nos diga donde tenemos la ventaja y para quien. El juego evoluciona y queremos que las selecciones Argentinas menores evolucionen también en el estilo de juego. No jugar tantos set, sino que en la mayor cantidad de las posesiones, ‘lleguemos jugando’ y podamos adaptarnos al spacing que armamos lo más rápido posible. Con esto me refiero a no perder tiempo para poner a determinado jugador en determinado sector en el campo, para empezar nuestra ofensiva. También queremos ser agresivos en el rebote de ataque, y que los chicos entiendan que ir al rebote ofensivo y entrenarlo no va a hacer que dejemos de pensar en el rebote defensivo, o en la defensa en general. Entrenar el ataque y querer ser eficiente en el ataque no hace que seas malo en defensa. Hace que en todo momento busques ser la mejor versión posible. Y a eso apuntamos. Queremos utilizar el legado que nos han dejado las antiguas selecciones y la esencia de los jugadores y entrenadores argentinos, pero sin confundir que este legado o esencia es un set o sistema sino que es una manera de comportarse fuera de la cancha, una manera de competir dentro de ella. Que todos sepan que el compromiso es con el equipo y no con uno mismo y que a veces hay que relegar en post del mismo. Una razón de ser: mejorar todo el tiempo. Eso es la esencia, después el resto son cruces y círculos”.

Vale subrayar que este evento es posible gracias a un esfuerzo en conjunto de la CAB y la Municipalidad de Saladas. Este campamento reúne a varios jóvenes de proyección de categorías 2004, 2005 y 2006. Las prácticas en la localidad correntina se extenderán hasta el jueves 27.

Selección U18 – Campamento de Saladas

Ignacio Respaud | Base | 1.88 | 07-07-2005 | Obras Sanitarias

Joaquín Folmer | Base | 1.94 | 25-01-2006 | Quimsa

Diego Collomb | Base | 1.92 | 01-10-2004 | Quimsa

Dylan Bordón | Base | 1.90 | 16-10-2004 | San Martín de Corrientes

Martiniano Dato | Base | 1.88 | 12-07-2004 | Regatas Uruguay

Thiago Roca | Escolta | 1.91 | 06-08-2004 | San Lorenzo

Mirko Kozar | Escolta | 1.95 | 21-04-2005 | Atenas de Córdoba

Jeremías Barco | Escolta | 2.01 | 01-05-2004 | Sportivo Bolívar

Tobías Lábaque | Escolta | 1.92 | 09-03-2005 | Atenas de Córdoba

Máximo Lomello | Alero | 2.04 | 27-06-2005 | Atenas de Córdoba

Francisco Espinoza | Alero | 2.04 | 21-06-2004 | Instituto de Córdoba

Nicolás Stenta | Alero | 2.00 | 30-01-2004 | Boca Juniors

Agustín Barros | Alero | 2.00 | 13-06-2005 | Porteña de Morteros

Tiziano Prome | Ala pivote | 2.01 | 28-02-2005 | Bahía Basket

Alexander Wilches | Ala pivote | 2.04 | 05-06-2006 | Sin club

Lautaro Viatri | Ala pivote | 2.02 | 09-08-2005 | Lagomar de Uruguay

Alfredo Ventura | Ala pivote | 2.03 | 29-05-2005 | Sin club

Juan Tizza | Pivote | 2.06 | 07-02-2004 | Villa Mitre de Bahía Blanca

Franco Barrionuevo | Pivote | 2.04 | 31-05-2004 | Obras Sanitarias

Lee Aaliya | Pivote | 2.05 | 11-08-2004 | Gimnasia de La Plata

Joaquín López Lorens | Pivote | 2.03 | 26-05-2005 | Obras Sanitarias

Axel Marino | Pivote | 2.05 | 29-12-2004 | Quilmes de Mar del Plata

Iván Prato | Pivote | 2.08 | 21-01-2007 | Unión Central de Villa María

Francisco Conca | Pivote | 2.05 | 10-03-2005 | Unión Vecinal de La Plata

Ignacio Ortega | Pivote | 2.03 | 15-03-2004 | Ameghino de Villa María

