Diciembre tuvo las mayores exportaciones de trigo de la historia

La suba del 30% en la producción de trigo 2021/22 ya se empieza a notar en el comercio exterior argentino, informó la Bolsa de Comercio de Rosario. Con más de 2,27 millones de toneladas exportadas en el primer mes de la campaña, se consolida el mejor registro de exportaciones de trigo para un mes de diciembre, cuando comienza la nueva campaña del cereal.

El récord de exportaciones de trigo no es sólo un récord de toneladas exportadas. El mes pasado fue también el mejor diciembre para el valor exportado, que superó los US$ 629 millones. Un fuerte repunte de los valores FOB (Free on Board, Libre a Bordo) de exportación colaboró con este récord de aporte de divisas. La tonelada de trigo se exportó con un valor FOB de US$ 277/t, más de un 26% por encima de los US$ 219/t que se pagaban en diciembre del 2020. Sin embargo, es menester destacar que los precios de exportación del trigo estuvieron lejos de ser los mayores registrados. Se registraron valores superiores para este mes en 2007, 2012, 2013 y 2014. El máximo valor observado fue en diciembre de 2013, con un precio de exportación de casi US$ 345/t.

Con los niveles de stocks en máximos históricos a principios de este mes, las perspectivas de exportación para enero también traen buenos augurios. De acuerdo con datos de embarques, este mes cerraría superando los 3 millones de toneladas exportadas. De mantenerse los niveles de precios que se observaron en diciembre, el valor exportado de trigo en enero superaría los US$ 850 millones. De esta manera, se convertiría en el mejor mes de enero para el trigo en 14 años, y el segundo mayor valor de exportación de la historia.

Las exportaciones de harina de trigo, por su parte, han finalizado el año comercial 2020/21 en 0,57 Mt. Con ello, el volumen despachado en la campaña se ubicó un 8% por debajo de las exportaciones 2019/20, como así también del promedio despachado en los últimos 3 ciclos. A lo largo del año comercial, la performance exportadora de la harina se ha mostrado dispar, con seis meses con volúmenes superadores de la campaña anterior y seis meses por debajo de su última marca.

Sin embargo, la mayor merma exportadora se registró en la apertura de la campaña (dic-20/ene-21), cuando la menor cosecha y la interrupción de la actividad portuaria limitaron los despachos externos. En contraste con ello, el cierre de la campaña (nov-21) evidenció un repunte en las exportaciones de harina que crecieron un 15% respecto de octubre y un 10% interanual. Gracias a los mejores precios observados en el último ciclo, el valor FOB total exportado en harina 2020/21 (US$ 186 M) cayó un 7%, en una proporción menor a la caída en volumen.

Los despachos de subproductos de trigo (compuestos en gran medida por pellets de afrechillo), finalizaron la campaña 2020/21 en 0,31 Mt y un valor FOB acumulado de US$ 144 millones. En este caso, las exportaciones redujeron su volumen en un 16% respecto de 2019/20 pero han incrementado su valor en un 5%.

Durante el primer mes de la campaña 2021/22 las exportaciones de harina se han ubicado un 11% por debajo del promedio para este mes de las últimas 3 campañas. En contraste con ello, los despachos de subproductos exhibieron una mejora del 36% en diciembre respecto del promedio de 3 años.

Molienda

De la mano del fuerte crecimiento de la producción y una progresiva recuperación de la demanda en el mercado interno, la molienda en diciembre del 2021 se mostró un 15% por encima del mismo mes del 2020. De esta manera, se consolida como el segundo mejor diciembre en 10 años, en línea también con los buenos niveles de exportaciones de subproductos.

Por su parte, se procesaron 5,8 millones de toneladas de trigo en la campaña 2020/21. Este volumen se encuentra por debajo de las últimas dos campañas, representando una caída del 4,6% respecto al año comercial 2019/20, como oportunamente fue previsto en un artículo anterior de este Informativo Semanal. Si bien progresivamente el ritmo de molienda se fue recuperando y acortando brechas con la campaña anterior, esta recuperación se aminoró considerablemente a partir del segundo trimestre de la campaña 2020/21.

En el mercado de Chicago, los precios del trigo finalizaron el jueves en torno a US$ 286/t, mismos valores a los que finalizó la semana pasada. No obstante, a lo largo de la semana las cotizaciones llegaron a US$ 300/t, para luego volver a bajar, en función de las sucesivas negociaciones que se vienen dando en torno al conflicto ruso-ucraniano.

En lo atinente a los precios locales, la tonelada de trigo se ubicó en US$ 240 en su precio de descarga disponible, mismos valores de la semana pasada. Los precios del trigo en MatbaRofex también se mantuvieron estables, en su caso en US$ 249/t.

Fuente Campo Litoral – Bolsa de Comercio de Rosario.