Día del Bombero: “Es un día de duelo porque la pandemia se llevó a muchos bomberos”

El jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Esperanza, Néstor Nagel, se refirió a las particularidades de la celebración del Día del Bombero Voluntario en medio de la pandemia. Lamentó que los bomberos aún no han sido vacunados.

En diálogo con la CSC Radio, Nagel lamentó que “la pandemia recortó las actividades de celebración que se venían haciendo años anteriores” y recordó que “ya el año pasado se hizo el toque de sirenas y se recibió a los bomberos con todos los protocolos para acercarnos hasta la escuela San Martín para honrar a quien fue creador de la institución que también fue el primer jefe de cuerpo y primer presidente de la institución y luego en el cementerio se dieron los respetos a quienes no están más con nosotros”.

Planteó que “hoy tenemos un día atípico porque más que festejar el Día del Bombero es un día de duelo, con la bandera a media asta en toda la provincia, porque esta pandemia lamentablemente se ha llevado muchos bomberos, y tenemos una cantidad bastante elevada de bomberos internados en estado bastante complicado”.

En este marco, lamentó que “pese a esto los bomberos no hemos sido vacunados en la provincia como personal esencial” y remarcó que “a su vez también hay cuarteles cerrados en la provincia porque la situación cada vez se viene complicando más”. “No quiero pensar si hay que cerrar un cuartel y lo tienen que atender cuarteles vecinos el trastorno que esto implica para las localidades, y gracias a Dios eso no ocurre todavía en Esperanza y esperamos que no ocurra”, deseó.

Sobre la afectación del Covid en el cuartel de Esperanza, Nagel puntualizó que “en los inicios hubo cuatro bomberos afectados, más otros bomberos que estuvieron trabajando en otras brigadas fuera de la provincia, y por contacto estrecho tuvimos un total de nueve bomberos aislados, pero ya están todos dados de alta e incorporados, así que tenemos el plantel completo con los 32 bomberos activos”.

De todas formas, mencionó que “están suspendidas las prácticas, las capacitaciones, las reuniones porque no queremos tener el contagio dentro de la institución” y destacó: “Com jefe de cuerpo le he pedido a todos que se cuiden, que no se junten con nadie, que traten de hacer su vida particular lo menos social posible para evitar que contagien a otros en la institución”.

Asimismo, refirió que “cuando sale una emergencia el camión no sale completo porque en lugar de siete van sólo cuatro para mantener la distancia arriba de la autobomba y sale otra autobomba más apoyando a la primera unidad”. “De esa forma venimos trabajando y seguiremos trabajando para cuidar a nuestros bomberos”, sentenció.

Aclaró que “todas las capacitaciones y los cursos de aspirantes y de ascensos se hacen virtualmente por zoom, y como las prácticas presenciales no se han podido llevar a cabo el año pasado la Escuela Provincial les dio la materia como aprobada y este año no se sabe qué va a pasar ni cuál será la situación en noviembre pero se estima que de no poder hacer la materia de forma presencial, se tome la misma actitud”.

Cambios en la dirección del cuartel y la Asociación

Respecto de la nueva integración de la Jefatura del Cuartel y de la comisión directiva de la Asociación, Nagel explicó que “con 25 años de antigüedad en la institución, el bombero puede pasar a un escalafón auxiliar como bombero reserva y esperar la edad para recibir el agraciado que hace la provincia, conocida como la jubilación del bombero. Esto hizo que el tercer oficial a cargo, Hugo Castro, haya quedado como nuevo subjefe del Cuartel, quien recibió el apoyo de todos los demás oficiales para ocupar ese cargo”.

A su vez, destacó que “los años pasan, la gente va creciendo y se va retirando por una cuestión de años y de edad y uno va apostando a tener la jerarquía adecuada para ocupar esos cargos, y como jefe de cuerpo la responsabilidad es formar la Jefatura e instruir a los que vienen atrás para que tengan el conocimiento necesario cuando deban tomar estos cargos”.

“El de Esperanza es el tercer cuartel de la provincia después de Venado Tuerto y Gálvez, con lo cual somos un ejemplo en la regional y en la provincia. Y estamos en ese lugar por experiencia y por conocimiento, porque a las buenas y a las malas las pasamos a todas, y porque siempre trabajamos y le pusimos el pecho a todas las dificultades”, concluyó.