Día de Lucha contra el SIDA: “Hay que tomar conciencia y hacerse el test porque hay más casos”

En el Día Internacional de Lucha contra el SIDA, desde el Centro Interdisciplinario para la Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida (SIPRESS), Ángel Díaz, habló de la realidad en la provincia y de la necesidad de tomar conciencia. Como parte de una campaña de concientización, este jueves efectuaron test en el campus FAVE, entregaron preservativos e información.

En diálogo con la CSC Radio, Díaz comentó que la institución “hace aproximadamente 31 años que funciona en la ciudad de Santa Fe para detectar y derivar casos positivos” y comentó que “la derivación se hace al Cemafe, en caso de detectar un positivo se hace la serología y en dos semanas le llega el resultado. En caso de que el paciente no tenga obra social, el Estado se hace cargo y ahí mismo empieza el tratamiento con un médico sexólogo”.

En ese marco, recomendó “que la gente se anime, que venga a hacerse el test porque es importante hacérselo una vez al año, que no tengan miedo. Hay que tomar conciencia”. Puntualizó que “el test es un screening que a través de una gotita de sangre detecta si hay anticuerpos o no en sangre, demora 20 minutos y se le da el resultado”.

Al respecto, opinó que “es mucha la ignorancia y la falta de información que hoy se vive pero no hay que olvidarse también que hoy las ETS están altas, por ende hay que tomar conciencia, dejar los mitos, dejar de pensar que los preservativos sirven solo para prevenir embarazos, etc. En cuanto al HIV se avanzó muchísimo y ya no es como en los ‘80 o ‘90 donde tuve su aumento de casos, su auge”.

En cuanto a datos estadísticos, comentó que “son de uso interno de la entidad pero hay más casos, y por eso insistimos en la toma de conciencia. Si hoy por hoy todo el mundo accediera a hacerse el test rápido, sería más fácil de reducir los casos”.

Asimismo, dijo que “hoy la atención y la medicación en HIV estamos bien, porque l persona que es detectada y se confirma que es positiva empieza el tratamiento de forma inmediata, porque la medicación está. Y actualmente esa medicación es una pastilla que la persona debe tomar de por vida”.

El test se puede realizar los lunes de 13 a 17, jueves de 8 a 10 y de 16 a 18, en calle San Lorenzo 3052 de Santa Fe. También en los centros de salud pública de la ciudad de Esperanza.