Día de la Industria: “Tenemos que pensar en la industria y reactivar el mercado interno”

Por último, y sobre las restricciones en el sistema cambiario, Martín apreció que “van a poner algo de orden. El mercado de cambio estaba liberado y cualquiera podía entrar y hacerse de dólares para luego llevárselos. La mayor parte de las pymes que exporta no tiene espalda financiera para tener sus dólares afuera del país por un año. La mayoría que exporta, trae los dólares y los vende. No veo una afectación negativa en la industria con las últimas medidas”.

En este sentido, y en referencia a la eliminación del IVA o el descuento de ganancias, indicó que “este tipo de medidas no se pueden tomar por dos o tres meses. Deberían ser medidas a mediano y largo plazo. Si el gobierno entendió que la única manera de salir de esta crisis es generar una reactivación, bienvenido sea. Pero no lo veo posible porque la tasa de interés sigue siendo muy alta y supera el 80%”.

“No hay ejemplo en el mundo con países de más de 40 millones de personas que hayan conseguido un modelo de desarrollo sin un modelo de industrialización. Con un modelo agroexportador, no alcanza para todos. Eso solo cubre a 15 millones. El resto queda afuera” apreció el dirigente industrial. Sobre las últimas medidas para reactivar la economía y volcar más dinero al consumo, consideró que “es positiva”, aunque admitió que “a veces no son importantes las medidas sino cómo se incrementa”.