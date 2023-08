Devuelven dinero descontado a docentes y retoman el martes la paritaria

El ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri anticipó algunos lineamientos de la política salarial hasta fin de año.

El ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, confirmó que ya está depositado en las cuentas de los docentes el monto de dinero correspondiente a los descuentos indebidamente realizados, y que el martes se retomará la discusión paritaria con los gremios del sector, como así también con la administración pública y salud.

«De común acuerdo con los gremios decidimos tomarnos el día lunes para continuar con la tarea que veníamos haciendo, y retomar las reuniones paritarias el día martes. A las 8.30 lo vamos a hacer en Casa de Gobierno con los gremios de la administración central (UPCN y ATE), a las 10 en el Ministerio de Trabajo va a ser la reunión con docentes (Amsafe, Sadop y UDA) y a las 13 con profesionales de la salud», adelantó Pusineri en diálogo con los medios.

El ministro también adelantó las pautas generales de la oferta que llevará la provincia y que se someterá al ámbito de negociación, consistente en un aumento «significativo» en agosto, acuerdo salarial hasta fin de año, y sostenimiento de la cláusula de actualización automática (o «gatillo»).

La conferencia de prensa convocada por el ministro para el mediodía de este viernes tuvo dos ejes; por un lado explicar la situación en torno de los descuentos realizados a docentes provinciales, que derivó en la renuncia de un funcionario y la apertura de una investigación administrativa. Y por el otro anticipar las pautas que se discuten con los gremios en materia salarial.

En ese orden, confirmó que el tema de los descuentos había sido subsanado, «tal cual como lo habían comprometido los ministerios de Educación y de Economía, de forma tal que los docentes van a poder visualizar en el sistema informático sus recibos con las correspondientes devoluciones», una tarea que se hizo, aclaró, en un plazo inferior al normal que es de 5 días hábiles (fue al tercer día en este caso)

«Una oferta que no pierda con la inflación»

En cuanto a las reuniones paritarias, que tuvieron su primer capítulo en los primeros días de esta semana, los encuentros con los gremios se van a retomar el día martes, con un cronograma concreto que abarca a los tres sectores: administración pública, docentes y salud.

«En paralelo siguen trabajando las empresas y los sindicatos que también tienen paritarias en la provincia», dijo el ministro.

El objetivo es llegar al martes «con el mayor avance posible de hacer una oferta salarial y de condiciones de trabajo». Sobre este punto, anticipó cuáles son los criterios de la propuesta económicas, aunque evitó anticipar cifras y porcentajes.

– ¿Será un acuerdo trimestral o hasta fin de año? ¿Habrá cláusula gatillo?-, le preguntaron.

– En primer lugar va a haber un incremento en agosto con un escalón más alto que tiene que ver con la inflación de ese mes y de julio. Siempre dijimos desde el gobierno que la voluntad era ubicar el salario por encima de la inflación, así que tenemos que cumplir con ese objetivo y mirar lo que podemos estimar porque no vamos a tener el dato sobre la mesa.

Creo que hoy ya está aceptado que vamos a llegar al mes de diciembre con la paritaria y vamos a completar el año. Esto pone al gobierno en una situación de prever que va a haber una nueva gestión a partir del 10 de diciembre, sea del signo político que sea, pero que razonablemente aspiramos a que reciba la cuestión ordenada. No queremos que la administración que venga tenga dificultades para pagar sueldos y aguinaldos.

– ¿Cómo se garantiza eso?

– Eso se garantiza teniendo una discusión razonable con los gremios sobre las posibilidades que tiene el Estado y los intereses que ellos tienen respecto de los aumentos salariales.

– ¿Incluirá cláusula gatillo la propuesta?

– El tercer criterio, que ha sido una solicitud de los gremios, tiene que ver con la posibilidad de usar una cláusula gatillo o de actualización que es la única garantía que existe de que no se va a perder frente a la inflación.

Estos serían los tres criterios sobre la mesa: un escalón en agosto, luego llegar a diciembre con incrementos que pueden ser porcentuales pero que pueden tener esa garantía o gatillo.

Liquidación de haberes

Volviendo a la polémica generada por un error en la liquidación de los haberes a docentes, Pusineri señaló que «hay una situación que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, con esa información del sistema que determinó que no se liquidara bien: revisamos que hubo errores y devolvimos», explicó Pusineri quien reveló que fueron entre 5 y 6 mil los docentes que tuvieron una afectación en sus haberes, «y es lo que se terminó de subsanar hoy».

A esto se suma otra situación que «tiene que ver con una resolución que permitía visualizar en el recibo de sueldo los descuentos que antes se hacían en la cuenta, que hemos procedido a reintegrar para tener un procedimiento de intercambio y consulta con los sectores docentes que son destinatarios de esta resolución».

«Allí no se advierte un error técnico sino que hay una metodología que permite blanquear ese tipo de descuentos. Lo que si faltó es tener la posibilidad de consultar e intercambiar» con los gremios, reconoció.

En este punto, consideró que la paritaria se centra principalmente en la cuestión salarial. «Pero hay otras cuestiones y no hay decisiones unilaterales que no tengan una instancia de diálogo. Con esta resolución faltó eso». En este caso fueron alcanzados unos 15 mil docentes. «Esta situación se da porque el sistema no carga las novedades en tiempo real; es decir, una persona que pasa de cargo de director a supervisor, en un determinado mes cobra los dos haberes. Todos los docentes saben que al no cargarse la información en tiempo real hay una doble percepción y saben que en algún momento eso sale de la cuenta. ¿Qué hizo esta resolución? Ponerlo en el recibo donde antes no figuraba. Al hacerlo así, sin explicación, uno se encuentra que en el recibo figura un descuento».

Consultado acerca de si hubo mala intención en la errónea liquidación de Ganancias, Pusineri respondió que «hay decisiones políticas que se tomaron sobre quienes tienen responsabilidad política y son las que ustedes conocen». Después, «hay una investigación administrativa, porque la administración no funciona solo con secretarios y ministros sino, centralmente, con un conjunto importante de agentes de carrera. Esa investigación va a poder determinar si hubo un error u otra situación La verdad es que adelantar en el curso de una investigación cual es la finalidad o el grado de responsabilidad, no corresponde. Oportunamente se conocerá el resultado de esa investigación que ya está en marcha».

