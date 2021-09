Detuvieron en Esperanza a una médica trucha

Este lunes fue detenida una mujer, identificada como Natalia H. D. S. de 42 años por ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de sello y usurpación de títulos en la provincia de Santa Fe. Fue en un departamento de alquiler de la calle Videla al 1300, a escasos metros del club Unión de la ciudad de Esperanza, en la zona sudoeste.

El operativo estuvo a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la investigación está a cargo del fiscal Alejandro Benítez.

Según informó diario Uno de Santa Fe, a través de fuentes policiales y judiciales, Natalia fue detenida en 2019 por los mismos delitos y ese mismo año firmó una suspensión de juicio a prueba. En esa oportunidad, terminó en los Tribunales santafesinos por haber realizado guardias en al menos cuatro SamCos de distintas localidades de los Departamentos Las Colonias, La Capital y San Javier y haber atendido al menos a 100 pacientes.

A pesar de acordar en 2019 no volver a delinquir, se presentó como profesional de la salud en el servicios de emergencias 107 y en un sanatorio privado de Esperanza este año y trabajó haciéndose pasar como médica generalista al menos un mes. No como plantel permanente, sino de manera esporádica. Se investiga el tiempo en el que “ejerció” de forma ilegal y aún no hay una cantidad certera de cuántos pacientes pasaron por su supervisión. Este miércoles será imputada por Benítez en los Tribunales ubicados en la ciudad de Santa Fe.

El modus operandi de la mujer era presentarse ante centros de salud, SamCos, hospitales o sanatorios de localidades del centro y norte provincial con un currículum vitae con su nombre real, pero con una matrícula de otra profesional de la ciudad de Santa Fe.

En 2019 fue denunciada a través del Colegio de Médicos, por el director del SamCo de La Pelada, Gabriel Alberto Hachuel, quien integra el Consejo de la Sociedad Médica del Departamento Las Colonias y es delegado ante el Colegio de Médicos de Santa Fe 1ª Circunscripción. Entre sus pacientes, estuvo el caso de una persona que sufrió lesiones leves cuando se realizó un tratamiento facial –peeling– en Santa Fe por el cual sufrió quemaduras de primer grado. Se sabe que delinquió también en las localidades de Sarmiento, Laguna Paiva y Romang.

La semana pasada, a la nueva denuncia penal la radicó un directivo del 107, a través del Colegio de Médicos. Al ser consultadas las fuentes judiciales sobre cómo alertaron que Natalia no es médica, relataron que las sospechas comenzaron de parte de sus pares ante demoras prolongadas en pedido de respuestas sobre casos y actuaciones realizadas.

La detención de Natalia fue en el marco de un allanamiento en su vivienda. La AIC secuestró dos teléfonos celulares, un sello automático que plasma la rúbrica DRA. Natalia H. D. S. con los datos de la matrícula usurpada, apuntes, libros, enciclopedias de medicina y tres chaquetillas de médico en la que se lee bordado en su frente el nombre y el apellido.