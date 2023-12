Detienen nueva amenaza narco contra Pullaro: “No me van a amedrentar, vamos a seguir a fondo”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló este jueves después del ataque fallido del miércoles donde delincuentes planeaban balear una institución y dejar un cartel de amenaza, algo que ya había ocurrido semanas atrás en otras instituciones. “Lo tomo como algo que pasa en función de las decisiones que tomamos”, señaló.

“Hay una decisión muy clara del gobierno de Santa Fe, no vi que a otros funcionarios en 15 días los amenacen por las medidas que se tomaron. Sabíamos que no iban a ser gratuitas o que no íbamos a tener reacción de los violentos que se creen los dueños de la calle”, detalló en Cada Día (El Tres).

En ese mismo sentido, reconoció que lo único que lo afecta de esta situación es lo que tiene que pasar su familia. “Se han quedado encerrados los últimos 20 días porque no corresponde llevar adelante una custodia sobre cada uno de ellos, me duele eso”, sostuvo.

Además, agradeció el accionar de la policía que el miércoles logró evitar una nueva balacera y amenazas en su contra. “Quiero agradecerles a los oficiales que en un control de tránsito quisieron identificar una moto, algo que hacía años que no se hacían identificaciones en calles de Rosario, y a partir de ahí hubo una persecución con tiroteo donde un oficial resultó herido con un roce de bala en el brazo. Había también un cartel, por lo que iban a realizar una nueva amenaza sobre mi persona”, señaló Pullaro.

“Quiero decirles a estos criminales que no nos van a amedrentar, que vamos a seguir a fondo, vamos a ir por sus bienes, vamos a cambiar las condiciones de detención, vamos a utilizar todos los mecanismos que nos permite la ley para que desde la cárcel no se sigan cometiendo delitos y vamos a ir a fondo porque una amenaza no nos va a amedrentar”, insistió.

A modo de ejemplo, destacó que después de una requisa y el traslado de presos de alto perfil, hubo un ataque con amenaza que provenía del “pabellón 9”. “Automáticamente ordené una requisa sobre ese pabellón y va a seguir siendo así. Lo lamento, pero quienes están presos van a tener condiciones de detención como tienen que tener porque no están en libertad, cometieron delitos”, aclaró.

“La pelea es por todos los vecinos, que no están viviendo bien y que hace muchos años que no viven bien en Santa Fe. Tenemos la determinación de que esto cambie y para eso los vamos a enfrentar y perseguir”, concluyó.