Detenido con un arma blanca en Barrio Norte

En la tarde de ayer personal de C Radioeléctrico, mientras realizaba sus recorridas cotidianas en prevención de delitos y contravenciones, identificó en inmediaciones del barrio norte, a un joven de 20 años, al cual se le halló escondido entre sus prendas de vestir un arma blanca, tipo cuchillo con hoja de filo, no pudiendo dar explicaciones sobre ello, por lo que conforme a lo dispuesto por la Justicia, fue aprehendido y trasladado a sede policial.

