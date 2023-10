Detarsio advirtió que “viene una temporada complicada en cuanto al dengue”

El paciente que marcó el primer caso de dengue de la temporada en la ciudad ya fue dado de alta. Con más lluvias es posible que aumente la cantidad de mosquitos y con eso los contagios en el verano. No está claro si el estado comprará las vacunas nuevas y a quien las suministrará. El profesional reiteró recomendaciones.

El médico infectólogo del SamCo Esperanza, Federico Detarsio, brindó detalles del caso confirmado de dengue que se detectó en la ciudad, y brindó un panorama de lo que se viene para el verano.

En diálogo con la CSC Radio, Detarsio confirmó que “la semana pasada en la ciudad tuvimos un caso sospechoso de dengue que finalmente se confirmó por laboratorio; se trata de un caso de dengue importado porque era de una persona que regresó de un viaje a Colombia, y de momento es el primer caso de la temporada para nosotros”.

Puntualizó que “la mayoría de los casos de la provincia son importados por viajes dentro del país, especialmente al norte donde hay mayor circulación viral, o como en este caso por un viaje al exterior”.

Sobre el estado del paciente, indicó que “evolucionó favorablemente y ya está de alta” y destacó que “tal como se venía trabajando la temporada pasada tenemos un grupo de trabajo entre las distintas instituciones: salud, municipio, Facultad, Cruz Roja, y ante la aparición del caso se activó el mismo dispositivo que estaba activo el año pasado para realizar las acciones de bloqueo que es recorrer las manzanas y casas circundantes a la vivienda de la persona afectada, buscar casos febriles, fumigación, descarrachado y demás. Eso se realizó la semana pasada”.

Explicitó que “no hubo casos secundarios, si bien era todo un grupo familiar que compartió el viaje y estuvieron expuestos a la misma situación epidemiológica, pero fue el único caso”.

Admitió asimismo que “viene una temporada complicada en cuanto al dengue porque el año pasado fue de circulación récord de virus y este año el vector está presente y se supone que también será de altas temperaturas, más lluviosa y con mayor humedad, lo que son condiciones más propicias para que se reproduzca el mosquito que es el vector que transmite la enfermedad”.

“Todo hace suponer que si el año pasado tuvimos circulación viral, hay actividad normal en cuanto a viajes, y calor y humedad, están dadas las condiciones como para que tengamos otro año con alta circulación”, alertó.

Ante ello, reiteró que “las recomendaciones de siempre es el uso del repelente, el descacharrado, el uso de mosquito y la consulta precoz frente a cuadros de fiebre, decaimiento, dolores musculares, habrá que tenerlas muy vigentes cuando empiece la temporada de calor, y pareciera que la temporada de lluvia ya empezó”.

Agregó que “no hay que generarle ambientes propicios al mosquito para que se reproduzca, sobretodo en el ámbito domiciliario porque es un mosquito domiciliario o peri-domiciliario así que después de las lluvias revisar que no queden juguetes de los chicos en el patio o el techo, tapitas, bolsas plásticas, bebederos de animales, quitarle el agua, darlos vuelta, cepillarle los bordes, son hábitos que debemos adoptar porque esto vino para quedarse”.

En cuanto a los viajes, reiteró que “las provincias del norte del país, por cuestiones climatológicas, son los primeros puntos donde las curvas de casos comienzan a ascender”.

Por otra parte, aclaró que “desde el Ministerio de Salud no hay ningún lineamiento con respecto a la vacunación; la vacuna está aprobada, se supone que llega al país en noviembre pero no hay comunicado oficial en cuanto a si el Estado va a comprar, si se va a proveer, a quién se va a proveer, y demás”.

Al respecto, señaló que la vacuna “sería una herramienta más, que no quita las recomendaciones que ya mencionamos: no evita el uso del repelente, el descacharrado, etc., pero disminuye en un 80% los casos de dengue grave y sería una herramienta importante”.