Desde “Una esperanza”, Rodríguez planteó que “la ciudad se agranda pero no crece”

El primer candidato a concejal del partido “Una esperanza”, Ariel Rodríguez, definió los motivos por los cuales decidió encabezar la lista para las elecciones legislativas y sostuvo que el diagnóstico es de 25 problemas que necesitan solución.

En diálogo con la CSC Radio, Rodríguez comentó que “la estructura partidaria ha dejado de poner en valor los intereses comunes –en este caso de la ciudad en la que vivimos- y hoy se anteponen intereses personales a los intereses comunitarios; eso nos llevó a un grupo de hombres y mujeres a esta aventura desde lo político, de fundar un nuevo partido y de tratar de cohesionar pensamientos de quienes venimos desde distintos lugares, entendiendo esto como una expresión plural”.

Reveló como ejemplo: “Una de las cuestiones que me causó hastío en la organización política de la cual participaba es que cuando llegaba cada turno electoral parecía que nos teníamos que someter a la elección de un producto, cual góndola de un supermercado”. “En una comunidad lo que debe primar es la defensa de los intereses comunitarios, cuando uno está vacuo de propuestas es una mala señal porque evidencia intereses personales ocultos, cuando no se explayan punto por puntos los problemas con los respaldos técnicos”, analizó.

Respecto de la propuesta, indicó que tienen “un diagnóstico de 25 problemas” de la ciudad para los cuales es necesario encontrar soluciones con “rigurosidad técnica”.

Aseveró que “el gran triunfo es volver a interesar al ciudadano de a pie que hoy siente que la política es un problema y no una solución a sus problemas y por eso están alejados de la participación”.

“Estamos en una situación de quiebre y el cambio de uno o dos concejales no va a modificar sustancialmente el perfil que debe cambiar o retomar la ciudad de Esperanza. Estamos en una situación de estancamiento y debemos evitar el retroceso, porque la ciudad se agranda pero no crece; entonces el desafío es de múltiple vía: volver a interesar al ciudadano común de que la cosa pública es de todos, que los proyectos deben estar basados en los intereses comunes y no deben surgir de uno o varios partidos políticos”, analizó.

Los candidatos que lo acompañan en la lista son:

– Marianela Videla, joven estudiante de abogacía de la UNL y mediadora de conflictos. Es su primera participación en política

– Jorge Leu, trabajador de la industria del cuero

– Carina Acquatti, docente

Suplentes

– Marcelo Zanabria, propietario de una mini pyme de mantenimiento y servicio industrial

– María Virginia Gatti, enfermera profesional y empleada de comercio

– Orestes Fernández, trabajador de la industria del cuero