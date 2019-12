Desde una asamblea en San Justo productores impulsan un cese de comercialización

Según Mántaras, es una clara cesión de facultades al Ejecutivo. «Nuestro sistema es federal, las provincias son previas a la Nación, y los DEX son excepcionales. El proyecto no es republicano y es una agresión a las provincias. Los DEX son una transferencia tremenda con el argumento que fuere (hoy es el hambre), y sabemos que no vuelven de las provincias a la Nación».

Para Ignacio Mántaras, secretario de la entidad, se trata de un deja vu. «Otra vez tenemos un Gobierno nacional que nos sorprende con medidas que demuestran no conocer cómo funciona la producción», disparó ante los productores. «Hay mucho malestar en medio de la campaña. El 2008 fue muy duro y está muy presente; y el ánimo es no pasar por lo mismo, se creía que era una etapa superada y no es así», se lamentó.