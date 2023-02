Desde la Vecinal Centro también rechazaron el cobro del SEMI por la tarde

El presidente de la Vecinal Centro, Jorge Baronetti, comentó cuales son los problemáticas que se analizaron en la primera reunión del año que se efectuó este miércoles, entre las que destaca el rechazo al cobro del Estacionamiento Medido en horario vespertino.

En diálogo con la CSC Radio, Baronetti puntualizó que entre las temáticas que preocupan en el inicio del 2023 “está la seguridad porque otra vez se conocieron situaciones y casos que han ocurrido y al cumplirse dos años de una presentación que se hizo en su momento y al no obtener respuestas de parte de nadie, se vuelve a tocar el tema”.

Agregó que “el tema del SEMI fue otra cosa que pasó en enero, que es un mes atípico para tomar ese tipo de decisiones porque no hay casi movimiento, y en general todos coincidimos en que no era conveniente ni era el momento de hacerlo por la tarde porque prácticamente los comercios hoy no están trabajando o trabajan muy poco y es como imponer un impuesto más”.

“Se hizo saber a UCoEs y se hará con CICAE porque ellos representan a casi todos los comerciantes para unirnos a cualquier actividad que quieran hacer al respecto, ya que en esto tenemos que trabajar institucionalmente y entre todos porque con esta medida están afectados la mayoría de los comercios. También los vecinos que viven en el centro se encuentran con un trastorno al tener que ir a inscribir su vehículo y demás”, comentó el dirigente vecinal.

En tal sentido, planteó que “hay cosas que no tienen mucho sentido de ser; si uno viera que por la tarde colapsa la ciudad por la cantidad de vehículos que hay estaríamos de acuerdo pero hoy nos parece que es una medida poco acertada la que han tomado. Por eso nos ponemos a disposición de las instituciones de comerciantes para acompañarlos en cualquier medida que quieran tomar”.

Aclaró asimismo que “de mañana si es conveniente porque en época escolar y todo el mundo ha vuelto a sus trabajos, e incluso algunos vecinos y comerciantes plantean la posibilidad de extender el radio de estacionamiento, pero no por la tarde que en realidad no hay una gran cantidad de vehículos en época normal y menos ahora en este momento de vacaciones, y sobre todo teniendo en cuenta la situación que están viviendo los comercios”.

Como ejemplo, comentó que “la gente del interior del Departamento ya ni quieren venir a Esperanza porque entre los radares, el peaje y el estacionamiento medido parece que siempre se están apuntando para ver cómo sacarles un peso”.

Federación de Vecinales

En otro orden de cosas, confirmó que “este año se fijó como meta armar el tema de la Federación para lo cual está trabajando un grupo de integrantes de otras vecinales con un abogado para ver el tema estatutario y si es posible continuar el proceso que venía anteriormente o hay que hacer todos los papeles de nuevo”.

No obstante ello, «si bien por ahora no se trabaja como Federación, trabajamos todos juntos para cuando alguna vecinal tiene algún problema o hay algún tema en común, así que seguramente a mediados de febrero nos reuniremos para ver qué camino seguir».